Бывшему гендиректору "Борисполя" объявили приговор: сколько должен провести за решеткой

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 1 марта осудил бывшего гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне. Ему назначили срок 5 лет лишения свободы.

Также суд признал виновной начальника службы договоров неавиационной деятельности аэропорта "Борисполь" Олесю Левочко и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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Термин также получила Олеся Левочко

Дыхне и Левочко также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Суд также принял решение взыскать солидарно с обоих обвиняемых в пользу Регионального отделения Фонда госимущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областям материальный ущерб в размере 10,99 миллиона гривен.

Суд установил, что Дыхне и Левочко предоставили неправомерное преимущество ТОВ Кофе Бар Плюс, ТОВ Артерия Групп и физлицам-бенефициарам этих юрлиц.

В частности, Дыхне подписывал, а Левочка готовила предварительные договоры аренды имущества в аэропорту "Борисполь", то есть без конкурса, привлечения ФГИУ и по заниженной стоимости, что повлекло тяжкие последствия в размере 15,7 миллиона гривен (неполученных госбюджетом и госпредприятием).

Что известно о деле Дыхне

Евгений Дыхне исполнял обязанности генерального директора Государственного Предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" в 2014 – 2017 годах.

14 июня 2021 года НАБУ вручило ему обвинительный акт за злоупотребление властью и служебным положением в 2014 – 2019 годах.

Его обвиняли в том, что когда он был исполняющим обязанности директора МА "Борисполь", вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещениями и оказывать услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.

В интервью СМИ Евгений Дыхне назвал это производство продуктом несовершенства украинского законодательства.

В 2020 году журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" присвоил Евгению Дыхне первое место в номинации "Антикризисный менеджер" за возврат доходности аэропорта "Борисполь" и сохранение МАУ в кризисный 2020 год.