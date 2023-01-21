Во время авиакатастрофы на борту вертолета также находился и заместитель главы МВД Евгений Енин.

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Каким Евгения Енина вспоминают в ГСЧС

О нем трогательно вспомнили и в ГСЧС и со скорбью заявили, что больно осознавать гибель человека, "чью важность к приближению желанной Победы невозможно переоценить".

Открытый, искренний и принципиальный. Таков был Евгений Владимирович Енин. Он всегда достойно принимал вызовы и действительно, без преувеличения, был бесстрашен. Памяти достойного и искреннего человека... Почивайте с миром, господин Первый заместитель Министра,

– написали в ГСЧС.

Также в службе опубликовали видео в честь чиновника.

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Кулеба щемяще вспомнил Енина

До работы в МВД Евгений Енин работал и в МИДе. Во время своей работы ему удалось, в частности, вернуть домой украинок с детьми, которые находились в закрытых лагерях беженцев Аль-Холь и Родж в Сирии, а также эвакуировать людей из Афганистана, когда его захватили талибы.

Министр МИД Дмитрий Кулеба вспомнил, сколько они прошли бок о бок, и сказал, что Евгений Енин был "патриотом Украины, каких мало". Поэтому его гибель является утратой и для всего государства.

Сколько мы прошли вместе с ним. И вот снова проводы, но теперь навсегда… Царство небесное,

– сказал Кулеба.

Евгения Енина провели в последний путь

21 января Евгения Енина, а также Дениса Монастырского и пятерых других работников Министерства внутренних дел, погибших в авиакатастрофе, провели в последний путь. С руководством МВД пришли попрощаться и Зеленские.

Также на церемонии присутствовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, нардепы.

24 Канал выражает искренние соболезнования всем родным и близким тех людей, которые погибли в результате падения вертолета в Броварах.

Авиакатастрофа в Броварах: коротко