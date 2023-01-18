Это трагедия для их родных, коллег и всей Украины. 24 Канал вспомнил, каким был и чем запомнился при жизни первый заместитель Дениса Монастырского, работавший в МВД с 7 сентября 2021 года.

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Служба во внешней разведке и научная работа

Родился Евгений Енин в Днепре в ноябре 1980 года. Учился в Национальной академии СБУ, где в 2002 году получил специальность юриста с отличием.

"Заборона" писала, что до 2005 года служил в оперативных подразделениях СБУ и Службы внешней разведки. С 2005 – работал сначала третьим, а затем вторым секретарем Посольства Украины в Молдове.

По данным издания, Служба внешней разведки СБУ создает кадры для защиты дипломатических ведомств Украины за пределами страны, а вышеупомянутую должность второго секретаря традиционно обнимают агенты внешней разведки.

Важно. Источник, хорошо знакомый с Евгением Ениным по работе в прокуратуре, сказал изданию: "Он сильный чиновник, администратор, но его нравственные качества неизвестны. Если его поставить на репрессивную должность, он будет очень хорошо выполнять (свои обязанности – 24 Канал) — точно так же, как его поставить на творческую работу".

В 2010 году Евгений Енин защитил диссертацию по теме "Обеспечение национальных интересов Украины в процессе урегулирования приднестровского конфликта". Так, Енин стал кандидатом политических наук по специальности "Основы национальной безопасности государства".

Далее занимал должности, связанные с международными ведомствами вплоть до 2016 года:

в течение 2010 года был вторым секретарем сектора по приднестровскому урегулированию МИД. На аналогичной должности работал при отделе стран Юго-Восточной Азии и Океании и стран Дальнего Востока;

в 2011 году стал исполняющим обязанности начальника второго восточноевропейского отдела Четвертого территориального департамента МИД. Затем начальником отдела Причерноморских стран Управления стран Южной Европы, Балкан и Южного Кавказа Третьего территориального департамента МИД;

с 2012 по 2016 год – работал советником посольства Украины в Италии. С 2014 года стал посланником, то есть фактически вторым человеком в посольстве.

Евгений Енин также занимался вопросами непризнанного Приднестровья, в частности, вводил "унифицированный таможенный режим" на приднестровском участке украинско-молдавской границы в 2006 году.

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Работа в Генпрокуратуре во времена Луценко

В 2016 году Евгения Енина назначили на должность заместителя Генерального прокурора Украины во времена прокурорства Юрия Луценко.

В его обязанности входила работа по международному направлению. Именно он должен был искать, арестовывать и возвращать в Украину преступные активы и беглых чиновников.

Однако в его обязанности входила и экстрадиция иностранцев, которых просили выдать другие государства. Евгений Енин выдал:

в 2018 году России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, воевавшего за Украину на Донбассе. После этого вспыхнул скандал, а Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за "служебной халатности";

в 2019 году Таджикистану – искателя убежища Муродали Халимову. Хотя тогда Европейский суд по правам человека запретил Украине выдавать таджика.

Даже тогда Евгения Енина не отстранили и он доработал на должности вплоть до увольнения по собственному желанию в апреле 2019 года. По данным "Радио Свобода" эту отставку связывают с тем, что в 2019 году прокуратура вынесла подозрения людям из окружения пятого президента Петра Порошенко и самому Порошенко. В частности, в отмывании 440 миллионов долларов подозревали:

экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина;

и его заместителя Алексея Филатова.

По данным издания, тогдашний пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что подозрения были вынесены с нарушением закона, поэтому их упразднили. По словам прокурора Константина Кулика, отменил их именно Енин и после этого подал в отставку.

Обратите внимание! По данным "Следствие.Инфо" в 2016 году Евгений Енин на должности заместителя Генпрокурора ездил со своей коллегой Анжелой Стрижевской на встречу с эксминистром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким. Хотя чиновники не имели ни одного процессуального статуса по делу. Енин по этому поводу говорил: "Я не могу ваш вопрос, потому что это может плохо сказаться на расследовании". Сам Ставицкий говорил hromadske.ua, что на него "выходили люди, которые представлялись от людей в ГПУ, военного прокурора (Анатолия Матиоса – 24 Канал), с тем, что мы будем портить жизнь в Израиле", и предлагали закрыть дело за 5 миллионов долларов.

После Генпрокуратуры Евгений Енин работал экспертом в аналитическом центре "Украинского института будущего". До него в этой должности работал Денис Монастырский.

Эту работу ему предложил Антон Геращенко, который характеризовал Енина как "умного, профессионала по своему делу, опытного юриста, правоохранителя, дипломата". После гибели Геращенко назвал Евгения Енина другом и выразил соболезнования семье.

Работа в МИД во времена Кулебы и в МВД с Монастырским

В Министерстве иностранных дел на должности замминистра Евгений Енин начал работать в сентябре 2020 года. Он, по словам Дмитрия Кулебы, должен был заниматься:

сбитым пророссийскими боевиками самолетом MH17;

сбитым иранскими военными рейс МАУ PS752;

юридическим преследованием России в интернациональных судах;

курированием американского и азиатского направления внешней политики и консульской службы.

В этой должности Евгений Енин вернул домой украинок с детьми, находившихся в закрытых лагерях беженцев Аль-Холь и Родж в Сирии.

Замглавой главы МИД Енин проработал до сентября 2021 года. Уйдя с должности, он писал о своих достижениях. В частности, об эвакуации людей из Афганистана, когда талибы его захватили, а также о противостоянии России:

в мае 2020 года Украина подала Меморандум в Морской арбитраж по делу о захвате Россией трех военных кораблей и членов их экипажей;

весной 2021 года, благодаря взаимодействию с международными партнерами, прежде всего США, удалось не допустить военной дестабилизации со стороны России вблизи границ Украины;

Украина достойно проходит судебные перипетии вокруг дела о "скифском золоте", которое в свое время было вывезено с территории Крыма в Нидерланды.

Важно. В 2020 году Владимир Зеленский поставил Евгения Енина уполномоченным агентом Украины по делам против России, что рассматривает Международный суд ООН. Украина подготовила меморандум для Международного трибунала ООН в процессе против России по Конвенции ООН по морскому праву.

Перейдя работать в сентябре 2021 года в Министерство внутренних дел Евгений Енин, по словам Монастырского, должен был координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Национальную полицию.

Антон Геращенко рассказывал в вышеупомянутом материале "Заборони", что Денис Монастырский с Евгением Ениным знакомые со времен, когда последний был заместителем Генерального прокурора.

Важно. С началом полномасштабного российского вторжения России в Украину Евгений Енин принимал участие в защите Киева, занимался обнаружением враждебных диверсионных групп.

Министр иностранных дел Монастырский и его первый заместитель Енин проработали вместе более года.

Я потерял в этой катастрофе близких коллег и друзей – Дениса Монастырского и Евгения Енина. Оба были патриотами Украины, которых мало, и их гибель – это очень большая потеря не только для меня, их родных и друзей, а для всего нашего государства,

– написал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД вспомнил, что с Евгением Ениными знаком много лет. Кулеба вспомнил, каковы были его отношения с бывшим заместителем:

в 2016 году провожал его из МИДа на работу в Генпрокуратуру;

пригласил его вернуться на дипломатическую службу в 2020 году, когда стал министром;

провожал его и в МВД.

"Сколько мы прошли с ним вместе. И вот снова проводи, но теперь навсегда… Царство небесное", – сказал Кулеба.



Кулеба с Евгением Ениным / Фото из фейсбука Дмитрия Кулебы

Евгений Енин награжден орденом "За мужество" 3 степени и орденом "За заслуги" 3 степени. Чиновник был женат, у него остались двое детей.