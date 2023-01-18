Це трагедія для їхніх рідних, колег та всієї України. 24 Канал пригадав, яким був та чим запам'ятався за життя перший заступник Дениса Монастирського, який працював в МВС з 7 вересня 2021 року.

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Служба в зовнішній розвідці та наукова робота

Народився Євгеній Єнін у Дніпрі в листопаді 1980 року. Навчався в Національній академії СБУ, де у 2002 році здобув спеціальність правника з відзнакою.

"Заборона" писала, що до 2005 року служив у оперативних підрозділах СБУ і Служби зовнішньої розвідки. З 2005 – працював спочатку третім, а згодом другим секретарем Посольства України в Молдові.

За даними видання, Служба зовнішньої розвідки СБУ створює кадри для захисту дипломатичних відомств України за межами країни, а вищезгадану посаду другого секретаря традиційно обіймають агенти зовнішньої розвідки.

Важливо. Джерело, добре знайоме із Євгенієм Єніним по роботі в прокуратурі, сказало виданню: "Він сильний чиновник, адміністратор, але його моральні якості невідомі. Якщо його поставити на репресивну посаду, він буде дуже добре виконувати (свої обов'язки – 24 Канал) — точно так само, як якщо його поставити на творчу роботу".

У 2010 році Євгеній Єнін захистив дисертацію на тему "Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту". Так, Єнін став кандидатом політичних наук зі спеціальності "Основи національної безпеки держави".

Далі обіймав посади, пов'язані з міжнародними відомствами аж до 2016 року:

протягом 2010 року був другим секретарем сектора з питань придністровського врегулювання МЗС. На аналогічній посаді працював при відділі країн Південно-Східної Азії та Океанії та країн Далекого Сходу;

в 2011 році став виконуючим обов'язки начальника другого східноєвропейського відділу Четвертого територіального департаменту МЗС. Згодом – начальником відділу Причорноморських країн Управління країн Південної Європи, Балкан та Південного Кавказу Третього територіального департаменту МЗС;

з 2012 до 2016 року – працював радником посольства України в Італії. З 2014 року став посланником, тобто фактично другою людиною в посольстві.

Євгеній Єнін також займався питаннями невизнаного Придністров'я, зокрема вводив "уніфікований митний режим" на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону у 2006 році.

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Робота в Генпрокуратурі за часів Луценка

У 2016 році Євгенія Єніна призначили на посаду заступника Генерального прокурора України за часів прокурорства Юрія Луценка.

В його обов'язки входила робота щодо міжнародного напрямку. Саме він мав шукати, арештовувати та повертати в Україну злочинні активи та топчиновників-втікачів.

Однак в його обов'язки входила й екстрадиція іноземців, яких просили видати інші держави. Євгеній Єнін видав:

у 2018 році Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, який воював за Україну на Донбасі. Після цього спалахнув скандал, а Генпрокуратура відкрила кримінальну справу через "службову недбалість";

в 2019 році Таджикистану – шукача притулку Муродалі Халімову. Хоч тоді Європейський суд із прав людини заборонив Україні видавати таджика.

Навіть тоді Євгенія Єніна не відсторонили й він допрацював на посаді аж до звільнення за власним бажанням у квітні 2019 року. За даними "Радіо Свобода" цю відставку пов'язують з тим, що у 2019 році прокуратура винесла підозри людям з оточення п'ятого президента Петра Порошенка та самому Порошенку. Зокрема, у відмиванні 440 мільйонів доларів підозрювали:

ексочільника Адміністрації президента Бориса Ложкіна;

та його заступника Олексія Філатова.

За даними видання, тодішній прессекретар Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що підозри були винесені з порушенням закону, тому їх скасували. За словами прокурора Костянтина Кулика, скасував їх саме Єнін і після цього подав у відставку.

Зверніть увагу! За даними "Слідство.Інфо" у 2016 році Євгеній Єнін на посаді заступника Генпрокурора їздив зі своєї колегою Анжелою Стрижевською на зустріч з ексміністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. Хоч посадовці не мали жодного процесуального статусу у справі. Єнін щодо цього говорив: "Я не можу відповісти позитивно або негативно на ваше запитання, тому що це може погано позначитися на розслідуванні". Сам Ставицький казав hromadske.ua, що на нього "виходили люди, які представлялися від людей у ГПУ, військового прокурора (Анатолія Матіоса – 24 Канал), з тим, що ми будемо тобі псувати життя в Ізраїлі", і пропонували закрити справу за 5 мільйонів доларів.

Після Генпрокуратури Євгеній Єнін працював експертом в аналітичному центрі "Українського інституту майбутнього". До нього на цій посаді працював Денис Монастирський.

Цю роботу йому запропонував Антон Геращенко, який характеризував Єніна як "розумного, професіонала у своїй справі, досвідченого юриста, правоохоронця, дипломата". Після загибелі Геращенко назвав Євгенія Єніна другом та висловив співчуття родині.

Робота в МЗС за часів Кулеби та в МВС з Монастирським

У Міністерстві закордонних справ на посаді заступника міністра Євгеній Єнін почав працювати у вересні 2020 року. Він, за словами Дмитра Кулеби, мав займатись:

збитим проросійськими бойовиками літаком MH17;

збитим іранськими військовими рейс МАУ PS752;

юридичним переслідуванням Росії в міжнародних судах;

куруванням американського та азійського напряму зовнішньої політики та консульської служби.

На цій посаді Євгеній Єнін поверненув додому українок з дітьми, які перебували в закритих таборах біженців Аль-Холь і Родж в Сирії.

Застуником очільника МЗС Єнін пропрацював до вересня 2021 року. Пішовши з посади, він писав про свої досягнення. Зокрема, про евакуацію людей з Афганістану, коли таліби його захопили, а також про протистояння Росії:

у травні 2020 року Україна подала Меморандум до Морського арбітражу у справі щодо захоплення Росією трьох військових кораблів та членів їхніх екіпажів;

весною 2021 року, завдяки взаємодії з міжнародними партнерами, насамперед – США, вдалося не допустити військової дестабілізації з боку Росії поблизу кордонів України;

Україна гідно проходить судові перипетії навколо справи про "скіфське золото", яке свого часу було вивезено з території Криму до Нідерландів.

Важливо. У 2020 році Володимир Зеленський поставив Євгенія Єніна уповноваженим агентом України у справах проти Росії, що розглядає Міжнародний суд ООН. Україна підготувала меморандум для Міжнародного трибуналу ООН у процесі проти Росії за Конвенцією ООН з морського права.

Перейшовши працювати у вересні 2021 року в Міністерство внутрішніх справ ЄвгенійЄнін, за словами Монастирського, мав координувати діяльність цілої низки структур МВС, включно з Національною поліцією.

Антон Геращенко розповідав у вищезгаданому матеріалі "Заборони", що Денис Монастирський з Євгенієм Єніним знайомі з часів, коли останній був заступником Генерального прокурора.

Важливо. З початком повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну, Євгеній Єнін брав участь у захисті Києва, займався виявленням ворожих диверсійних груп.

Міністр закордонних справ Монастирський та його перший заступник Єнін пропрацювали разом понад рік.

Я втратив у цій катастрофі близьких колег та друзів – Дениса Монастирського і Євгенія Єніна. Обидва були патріотами України, яких мало, і їхня загибель – це дуже велика втрата не лише для мене, їхніх рідних і друзів, а для всієї нашої держави,

– написав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС пригадав, що з Євгенієм Єніними знайомий багато років. Кулеба згадав, якими були його стосунки з колишнім заступником:

у 2016 році проводжав його з МЗС на роботу в Генпрокуратуру;

запросив його повернутися на дипломатичну службу у 2020 році, коли став міністром;

проводжав його і в МВС.

"Скільки ми пройшли з ним разом. І ось знову проводи, але тепер назавжди… Царство небесне", – сказав Кулеба.



Кулеба з Євгенієм Єніним / Фото з фейсбуку Дмитра Кулеби

Євгеній Єнін нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня та орденом "За заслуги" 3 ступеня. Посадовець був одружений, у нього залишились двоє дітей.