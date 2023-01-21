Під час авіакатастрофи на борту гелікоптера також перебував й заступник глави МВС Євгеній Єнін.

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Яким Євгенія Єніна згадують у ДСНС

Про нього зворушливо згадали й у ДСНС та зі скорботою заявили, що до боляче усвідомлювати загибель людини, "чию важливість до наближення омріяної Перемоги неможливо переоцінити".

Відкритий, щирий і принциповий. Таким був Євгеній Володимирович Єнін. Він завжди гідно приймав виклики і дійсно, без перебільшення, був безстрашний. Пам'яті гідної та щирої людини... Спочивайте з миром, пане Перший заступнику Міністра,

– написали в ДСНС.

Також у службі опублікували відео на честь посадовця.

В ДСНС щемливо згадали Євгенія Єніна: відео

Кулеба щемливо згадав Єніна

До роботи в МВС Євгеній Єнін працював і в МЗС. Під час своєї роботи йому вдалося, зокрема, повернути додому українок з дітьми, які перебували в закритих таборах біженців Аль-Холь і Родж в Сирії, а також евакуювати людей з Афганістану, коли його захопили таліби.

Міністр МЗС Дмитро Кулеба згадав, скільки вони пройшли пліч-о-пліч, та сказав, що Євгеній Єнін був "патріотом України, яких мало". Тож його загибель є втратою й для всієї держави.

Скільки ми пройшли з ним разом. І ось знову проводи, але тепер назавжди… Царство небесне,

– сказав Кулеба.

Євгенія Єніна провели в останню путь

21 січня Євгенія Єніна, а також Дениса Монастирського та п'ятьох інших працівників Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі, провели в останню путь. З керівництвом МВС прийшли попрощатися й Зеленські.

Також на церемонії були присутні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, український омбудсмен Дмитро Лубінець, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, нардепи.

24 Канал висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.

Авіакатастрофа у Броварах: коротко