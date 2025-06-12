Первым поднял триколор в Керчи: на войне против Украины погиб коллаборант Константин Ерманов

Бывший пророссийский активист и бывший депутат оккупационного совета Керчи Константин Ерманов погиб на войне против Украины. Вероятно, он ушел на фронт из колонии, где отбывал наказание.

Экс-депутат считался пропавшим без вести больше года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

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Что известно о Константине Ерманове

Коллаборант участвовал в "крымской самообороне" и нападениях на проукраинских активистов в 2014 году. Более того, весной того же года он вывесил российский флаг на здании городской администрации в Керчи.

За 5 лет Ерманов прошел в городской совет Керчи от российской партии "Родина". После этого начал публично критиковать подконтрольную Москве крымскую власть во главе с Сергеем Аксеновым. Однако в 2021 году депутата лишили мандата из-за неточностей в его декларации о доходах.

Как передают СМИ, в 2023 году Керченский суд приговорил коллаборанта к 11 годам колонии строгого режима. Его обвинили в хранении и распространении наркотиков. Во время обыска в квартире Ерманова, по версии следствия, якобы обнаружили 99,2 грамма конопли и небольшой пакет марихуаны.

О его смерти СМИ узнали от его матери. Ей позвонили 12 июня 2025 года из российской воинской части с известием. Обстоятельства его смерти семье не раскрыли.

Ранее сообщалось, Вооруженные Силы Украины ликвидировали подполковника запаса Росгвардии Олега Семова. Он был заместителем командира отряда БАРС-11. Ранее участвовал в разгоне Евромайдана, а после начала полномасштабной агрессии добровольно стал на сторону оккупантов.