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24 Канал Новости Украины Евгений Хмара перенес визиты в Германию и Норвегию: в МО сказали причину
29 сентября, 13:46
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Обновлено - 14:05, 29 сентября

Евгений Хмара перенес визиты в Германию и Норвегию: в МО сказали причину

Даниил Жоров

Министр обороны перенес запланированные визиты в европейские страны. Причина такого решения – ухудшение безопасности в Украине.

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Что сказали в Минобороны?

Министр обороны Евгений Хмара перенес визиты в Германию и Норвегию, которые должны были состояться на этой неделе. В оборонном ведомстве рассказали, что это было сделано по просьбе именно украинской стороны.

В связи с ситуацией в Украине и усилением российских атак это требует оперативного внимания и ускорения всех процессов противодействия, 
– отметили в Минобороны.

Они добавили, что переговоры с партнерами обязательно состоятся, однако будут проведены в других форматах.

Они добавили, что разговоры с партнерами обязательно состоятся, но будут проведены в других форматах. В Министерстве обороны поблагодарили за поддержку и отметили, что европейские страны готовят новые пакеты и решения для Украины.

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Напомним, Хмара принял участие в заседании Совета ЕС на уровне глав оборонных ведомств. Он рассказал партнерам о ситуации на фронте и приоритетных потребностях для усиления обороны. Министр обороны призвал ЕС принять участие в финансировании перехватчиков реактивных беспилотников для Украины.

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Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе Норвегия
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