Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в Міністерстві оборони.

Що сказали в Міноборони?

Міністр оборони Євгеній Хмара переніс візити до Німеччини та Норвегії, які мали відбутись цього тижня. У оборонному відомстві розповіли, що це було на прохання саме української сторони.

Через ситуацію в Україні та збільшення російських атак, це потребує оперативної уваги і прискорення всіх процесів з протидії,

– зазначили в Міноборони.

Вони додали, що розмови з партнерами обов'язково відбудуться, проте будуть проведені в інших форматах. У Міністерстві оборони подякували за підтримку і зазначили, що європейські країни готують нові пакети та рішення для України.

Нагадаємо, що Хмара взяв участь у засіданні Ради ЄС на рівні глав оборонних відомств. Він розповів партнерам про ситуацію на фронті та пріоритетні потреби для посилення оборони. Міністр оборони закликав ЄС долучитися до фінансування перехоплювачів реактивних безпілотників для України.