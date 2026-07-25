Украина рассчитывает на британскую помощь. Об этом Хмара написал в собственных соцсетях .

Что сказал Хмара?

Исполняющий обязанности министра обороны сказал, что Киев и Лондон выстраивают долговременное и взаимовыгодное оборонное партнерство.

Главная тема – шаги по усилению защиты украинского неба. Рассчитываем на поддержку проекта по снабжению самолетов Gripen и ракет Meteor к ним,

– заявил Хмара.

Он подчеркнул, что это очень важно для защиты людей и противодействия российским самолетам.

В конце он поблагодарил Великобританию за лидерство и готовность развивать новый уровень оборонного сотрудничества.