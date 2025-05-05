Спикер Киевской МВА пригрозил "разбить е**ло" журналисту из-за статьи о его отце из ТЦК

Представитель Киевской МВА Евгений Иевлев пригрозил "разбить е**ло" журналисту Евгению Вакуленко из-за его материала о декларации служащего Покровского районного ТЦК. Речь идет об отце Иевлева.

Информацию в статье мужчина назвал ложной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свободное радио".

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Почему возник конфликт и что писал представитель Киевской МВА

В начале мая 2025 года "Свободное радио" опубликовало статью о состоянии работников ТЦК Донетчины за 2024 год, информацию для которой взяли из открытых реестров. В тексте, в частности, упоминался и отец спикера Киевской МВА Евгения Иевлева – военнослужащий Покровского районного ТЦК и СП Сергей Иевлев.

Сергей Иевлев в декларации указал, что его жена владеет Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска за 773 тысячи гривен. Отмечается, что официальных доходов женщина не имеет.

Журналисты направили во все ТЦК области запросы, чтобы там объяснили, откуда взялись средства на покупку тех или иных авто.

Единственное ТЦК, которое не предоставило ответа на информационный запрос, – Покровское. Мы ждали более 5 рабочих дней, как надо по законам, и опубликовали статью,

– указывает автор материала Евгений Вакуленко.

После публикации материала к журналисту в друзья на фейсбуке добавился Евгений Иевлев. В личных сообщениях Вакуленко получил длинное сообщение, в котором представитель Киевской МВА заявлял, что "разобьет е**ло" журналисту, когда увидит его вживую. Он заявил, что 15-летняя машина была приобретена на деньги, которые его отец накапливал годами.

После попыток пойти навстречу и добавить комментарий Иевлев отказался и призвал журналиста "по-мужски принять то, что произойдет".

Просто запомни, что твои действия – твоя ответственность И рано или поздно жизнь тебя заставит стать мужчиной, который будет понимать что за каждое свое действие надо отвечать,

– написал представитель МВА.

Полная переписка представителя МВА и журналиста / фото Свободное радио

В редакции "Свободного Радио" считают эти действия давлением на журналистов и расценивают слова Евгения Иевлева как попытку препятствования законной профессиональной деятельности.

К слову, в апреле 2025 года в Киеве совершили нападение на журналиста Юрия Макарова. Неизвестный неожиданно ударил ножом пострадавшего, когда тот проходил возле многоэтажки.