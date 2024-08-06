Россияне взяли в рабство украинца, который основал телеграм-канал об оккупированном Мелитополе, – RSF

Российские захватчики взяли в рабство украинца Евгения Ильченко. Общественного журналиста арестовали за создание телеграм-канала с новостями о временно оккупированном Мелитополе.

Оккупанты месяцами заставляли Ильченко строить траншеи для военных и чистить их оружие. Это выяснили "Репортеры без границ" (RSF).

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Евгения Ильченко взяли в рабство оккупанты

До полномасштабной войны Евгений Ильченко был юристом в Мелитополе. 3 мая 2022-го запустил телеграм-канал @Mitopol. Сообщения касались местных новостей, например проблем с поставками в супермаркетах, коррупции и присутствия российских захватчиков на улицах.

В июле 2022 оккупанты арестовали Ильченко, цинично и абсурдно обвинив в "терроризме". В сообщениях, которые сумел отправить родственнику и с которыми ознакомились RSF, описал, как его и еще 15 украинцев сначала несколько недель держали под стражей в Мелитополе.

Россияне регулярно били задержанных током, в частности, по гениталиям. Иногда их выводили среди ночи в лес обнаженными на "расстрел", а потом напуганных вели обратно – в тюрьму.

С сентября 2022 года Ильченко начали привлекать к принудительному труду. На фото, которые Евгений прислал из неволи, и которые просмотрели "Репортеры", видно, что его несколько месяцев заставляли строить траншеи для российских военных и чистить их оружие,

– подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Руководитель отдела расследований "Репортеров без границ" отметил, что пленный, подвергнут пыткам, а затем доведен до состояния раба.

За почти 40 лет истории защиты журналистики RSF никогда не документировали случай, когда журналиста, блогера или обличителя подвергали тотальному рабству и эксплуатировали для участия в военных действиях против его собственной страны. Из-за того, что он сделал выбор информировать, этот человек не только находится уже два года в плену, но и подвергается принудительному труду. Пройден путь от произвола до позора. Евгений Ильченко должен быть немедленно освобожден,

– подчеркнул Арно Фроже.

Евгений Ильченко вернулся в тюрьму после нескольких месяцев принудительного рытья траншей. По данным одного из источников RFS, сейчас оккупанты могут удерживать его в Таганроге в суровых условиях.