В Украину вернут останки еще одного лидера ОУН

Украина продолжает восстанавливать историческую память и работает над возвращением на Родину останков более 100 выдающихся деятелей разных эпох.

Они по разным причинам нашли свой покой за рубежом, однако будут перезахоронены в Украине. Сейчас Киев получил разрешение от Нидерландов на перезахоронение основателя ОУН Евгения Коновальца. Подробнее об этом рассказал президент Зеленский.

Что известно о перезахоронении Коновальца?

В общем, Владимир Зеленский сообщил, что государство стремится сформировать украинский Пантеон героев. Обсуждение этого процесса началось еще в 2019 году.

Мы уже начали работу, чтобы Евгений Коновалец вернулся домой, как и многие другие такие украинцы,

– уточнил он.

Президент также отметил, что над реализацией этой инициативы работают представители Офиса Президента, правительства, МИД и команда во главе с Кириллом Будановом.

Информацию о предстоящем перезахоронении Евгения Коновальца подтвердила и заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

Она сообщила, что после возвращения останков Андрея Мельника и его жены на Национальное военное мемориальное кладбище следующим станет именно Коновалец, похоронен в Роттердаме. По ее словам, необходимые разрешения уже получены, поэтому церемонию планируют провести в ближайшее время.

Справка. Евгений Коновалец похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Он известен как полковник Армии УНР, командир Сечевых стрельцов и первый глава Организации украинских националистов.

Верещук уточнила, что программа перезахоронений будет охватывать не только деятелей ХХ века, но и исторических фигур княжеской и казацкой эпохи. Окончательные решения по каждой кандидатуре будут приниматься отдельными постановлениями правительства.

В то же время председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов сообщил, что сейчас прорабатывается перечень из более сотни имен выдающихся украинцев. Вопрос возможного перезахоронения Степана Бандеры публично не комментировали.

Что этому предшествовало?

Ночью 22 мая в Киев из Люксембурга доставили останки лидера ОУН Андрея Мельника и его жены Софии Федак. Церемония прощания длилась два дня. Перезахоронение состоялось 24 мая.

Ранее Владимир Зеленский сообщал о старте создания Пантеона выдающихся украинцев. Инициатива предусматривает возвращение в Украину останков выдающихся исторических фигур при участии государственных институтов.