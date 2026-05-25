Вони з різних причин знайшли свій спочинок за кордоном, проте будуть перепоховані в Україні. Наразі Київ отримав дозвіл від Нідерландів на перепоховання засновника ОУН Євгена Коновальця. Детальніше про це розповів президент Зеленський.

Що відомо про перепоховання Коновальця?

Загалом, Володимир Зеленський повідомив, що держава прагне сформувати український Пантеон героїв. Обговорення цього процесу розпочалося ще у 2019 році.

Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому, як і багато інших таких українців,

– уточнив він.

Президент також зазначив, що над реалізацією цієї ініціативи працюють представники Офісу Президента, уряду, МЗС і команда на чолі з Кирилом Будановом.

Інформацію про майбутнє перепоховання Євгена Коновальця підтвердила й заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Вона повідомила, що після повернення останків Андрія Мельника та його дружини на Національне військове меморіальне кладовище наступним стане саме Коновалець, похований у Роттердамі. За її словами, необхідні дозволи вже отримано, тож церемонію планують провести найближчим часом.

Довідка. Євген Коновалець похований на кладовищі Кросвейк у Роттердамі. Він відомий як полковник Армії УНР, командир Січових стрільців і перший очільник Організації українських націоналістів.

Верещук уточнила, що програма перепоховань охоплюватиме не лише діячів ХХ століття, а й історичних постатей княжої та козацької доби. Остаточні рішення щодо кожної кандидатури ухвалюватимуться окремими постановами уряду.

Водночас голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров повідомив, що наразі опрацьовується перелік із понад сотні імен видатних українців. Питання можливого перепоховання Степана Бандери публічно не коментували.

Що цьому передувало?

Уночі 22 травня до Києва з Люксембурга доправили останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак. Церемонія прощання тривала два дні. Перепоховання відбулося 24 травня.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв про старт створення Пантеону видатних українців. Ініціатива передбачає повернення в Україну останків визначних історичних постатей за участі державних інституцій.