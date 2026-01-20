Укр Рус
24 Канал Новости Украины Депутат Київради Євген Кузьменко зламав хребет через ожеледицю в столиці
20 января, 15:27
3

Депутат Киевсовета Евгений Кузьменко сломал позвоночник из-за гололеда в столице

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Депутат Киевского городского совета Евгений Кузьменко сломал позвоночник.
  • Из-за этого он "выпал" с работы минимум на 4 месяца.

Непогода в Украине вызвала гололед на дорогах многих городов. Из-за этого фиксируют неоднократные травматические случаи. В частности на днях подобный инцидент произошел с депутатом Киевского городского совета Евгением Кузьменко.

Чиновник получил перелом позвоночника из-за гололеда. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Актуально Вагоны Укрзализныци замерзают: украинцы показывают видео и жалуются в сети

Как депутат сломал себе позвоночник в столице?

В понедельник, 19 января, член партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко сообщил, что получил травму позвоночника, вероятно, в результате падения из-за гололеда в Киеве.

В своей заметке он иронично выразил благодарность городским службам и управляющим компаниям. В то же время Кузьменко отметил, что восстановление после перелома позвоночника займет у него не менее 4 месяцев.

Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей..,
– написал он.


Сообщение Кузьменко о своей травме / Скриншот

24 Канал обратился к депутату за комментарием относительно ситуации с гололедом на дорогах Киева. Как только мы получим ответ – непременно предоставим детали.

Отметим, Евгений Кузьменко – депутат Киевсовета с 2020 года. Занимает должность заместителя председателя комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, а также входит в политический совет столичной организации партии "Слуга народа".

Обратите внимание! По данным департамента здравоохранения Киева о случаях уличного травматизма, по состоянию на 15 января за медицинской помощью обратились 308 человек, из них более 50 госпитализировали. Врачи призывают киевлян быть максимально осторожными, чтобы избежать травм и переохлаждения.

Больше о последствиях зимней непогоды в Украине

  • Пассажиры поездов Укрзализныци массово жалуются на сильный холод внутри вагонов. Так, один из них превратился чуть ли не в ледяную камеру. Люди пишут, что низкая температура в вагонах создает не только дискомфорт, но и реальную угрозу для здоровья.

  • Между тем в Одессе из-за суровых морозов пирс, ступеньки и поручни покрылись толстым слоем льда. Пляжи полностью сковал лед.

  • 18 января утром в Ивано-Франковске термометры показывали утром в Ивано-Франковске 23 градуса мороза, хотя днем температура несколько поднялась.