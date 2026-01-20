Чиновник получил перелом позвоночника из-за гололеда. Об этом он написал на своей Facebook-странице.
Как депутат сломал себе позвоночник в столице?
В понедельник, 19 января, член партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко сообщил, что получил травму позвоночника, вероятно, в результате падения из-за гололеда в Киеве.
В своей заметке он иронично выразил благодарность городским службам и управляющим компаниям. В то же время Кузьменко отметил, что восстановление после перелома позвоночника займет у него не менее 4 месяцев.
Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей..,
– написал он.
Сообщение Кузьменко о своей травме / Скриншот
24 Канал обратился к депутату за комментарием относительно ситуации с гололедом на дорогах Киева. Как только мы получим ответ – непременно предоставим детали.
Отметим, Евгений Кузьменко – депутат Киевсовета с 2020 года. Занимает должность заместителя председателя комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, а также входит в политический совет столичной организации партии "Слуга народа".
Обратите внимание! По данным департамента здравоохранения Киева о случаях уличного травматизма, по состоянию на 15 января за медицинской помощью обратились 308 человек, из них более 50 госпитализировали. Врачи призывают киевлян быть максимально осторожными, чтобы избежать травм и переохлаждения.
Пассажиры поездов Укрзализныци массово жалуются на сильный холод внутри вагонов. Так, один из них превратился чуть ли не в ледяную камеру. Люди пишут, что низкая температура в вагонах создает не только дискомфорт, но и реальную угрозу для здоровья.
Между тем в Одессе из-за суровых морозов пирс, ступеньки и поручни покрылись толстым слоем льда. Пляжи полностью сковал лед.
18 января утром в Ивано-Франковске термометры показывали утром в Ивано-Франковске 23 градуса мороза, хотя днем температура несколько поднялась.