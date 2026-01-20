Чиновник получил перелом позвоночника из-за гололеда. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Как депутат сломал себе позвоночник в столице?

В понедельник, 19 января, член партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко сообщил, что получил травму позвоночника, вероятно, в результате падения из-за гололеда в Киеве.

В своей заметке он иронично выразил благодарность городским службам и управляющим компаниям. В то же время Кузьменко отметил, что восстановление после перелома позвоночника займет у него не менее 4 месяцев.

Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей..,

– написал он.



Сообщение Кузьменко о своей травме

24 Канал обратился к депутату за комментарием относительно ситуации с гололедом на дорогах Киева. Как только мы получим ответ – непременно предоставим детали.

Отметим, Евгений Кузьменко – депутат Киевсовета с 2020 года. Занимает должность заместителя председателя комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, а также входит в политический совет столичной организации партии "Слуга народа".

Обратите внимание! По данным департамента здравоохранения Киева о случаях уличного травматизма, по состоянию на 15 января за медицинской помощью обратились 308 человек, из них более 50 госпитализировали. Врачи призывают киевлян быть максимально осторожными, чтобы избежать травм и переохлаждения.

