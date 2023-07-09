Соответствующий указ глава государства подписал 8 июля. Об этом информирует 24 Канал.

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За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Лысенко Евгению Вадимовичу – майору (посмертно),

– отметил Владимир Зеленский.

Справка. Евгений Лысенко погиб 9 марта 2022 года в воздушном бою с двумя российскими истребителями между селами Новополь и Околок Житомирской области.

27-летний украинский пилот подбил вражеский самолет. Тем временем его боевой истребитель МиГ-29 взял на себя удар ПВО агрессора и загорелся.

Герой не катапультировался, а направил свой самолет в поле на окраине села, как можно дальше от домов.