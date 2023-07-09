Соответствующий указ глава государства подписал 8 июля. Об этом информирует 24 Канал.
Читайте также Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины посмертно
Что известно о Герое Лысенко
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Лысенко Евгению Вадимовичу – майору (посмертно),
– отметил Владимир Зеленский.
Читайте также 500 дней – 500 бессонных ночей: какими были главные битвы Украины и что нас ждет впереди
Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику Даниилу Мурашко
- Заметим, что 8 июля президент также присвоил звание Героя посмертному пилоту Даниилу Мурашко. 24-летний защитник погиб 27 января 2023 года.
- С начала полномасштабной войны Мурашко совершил 141 боевой вылет. Герой ликвидировал около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 оккупантов.
- 27 января во время выполнения боевой задачи в составе пары самолет Мурашко подбил российский истребитель. Когда пилот увидел вблизи населенный пункт Шабельковка, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых построек.
- К сожалению, боец потерял высоту и не смог безопасно катапультироваться.