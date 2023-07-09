Відповідний указ глава держави підписав 8 липня. Про це інформує 24 Канал.
Читайте також Зеленський надав Олександру Мацієвському звання Героя України посмертно
Що відомо про Героя Євгена Лисенка
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю надати звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Лисенку Євгену Вадимовичу — майору (посмертно),
– зазначив Володимир Зеленський.
Читайте також 500 днів – 500 недоспаних ночей: якими були головні битви України та що нас чекає попереду
Зеленський надав звання Героя України льотчику Данилу Мурашку
- Зауважимо, що 8 липня президент також надав звання Героя посмертно пілоту Данилу Мурашку. 24-річний захисник загинув 27 січня 2023 року.
- Від початку повномасштабної війни Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. Герой ліквідував близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 окупантів.
- 27 січня під час виконання бойового завдання у складі пари літак Данила Мурашка підбив російський винищувач. Коли пілот побачив поблизу населений пункт Шабельківка, попри малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель.
- На жаль, боєць втратив висоту та не зміг безпечно катапультуватися.