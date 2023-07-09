Відповідний указ глава держави підписав 8 липня. Про це інформує 24 Канал.

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За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю надати звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Лисенку Євгену Вадимовичу — майору (посмертно),

– зазначив Володимир Зеленський.

Довідка. Євген Лисенко загинув 9 березня 2022 року в повітряному бою з двома російськими винищувачами між селами Новопіль та Окілок на Житомирщині.

27-річний український пілот підбив ворожий літак. Тим часом його бойовий винищувач МіГ-29 взяв на себе удар ППО агресора та загорівся.

Герой не катапультувався, а спрямував свій літак у поле на околиці села, якомога далі від осель.