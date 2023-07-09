Відповідний указ з'явився 8 липня. 24-річний захисник загинув 27 січня 2023 року.

До теми На Донеччині загинув 24-річний льотчик: відводив підбитий літак від будинків

Данилу Мурашку надали звання Героя України

Президент надав найвище звання загиблому українському пілоту Данилу Мурашку.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю надати звання Герой України з відзначенням орденом "Золота Зірка" Мурашку Данилу Геннадійовичу – майору (посмертно),

– мовиться в указі Зеленського.

Від початку повномасштабного вторгнення Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. У складних умовах протидії ППО і винищувачів загарбників йому вдалося ліквідувати:

близько 70 одиниць броньованої техніки,

понад 80 автотранспортних засобів,

приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів,

близько 600 окупантів.

27 січня під час виконання бойового завдання у складі пари літак Данила Мурашка підбив ворожий винищувач.

"Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот, попри малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель", – розповіли у 299 бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

На жаль, боєць втратив висоту та не зміг безпечно катапультуватися. Єдине, що він встиг сказати перед загибеллю – "Я відвернув".

Зауважте Українські легкоатлети отримали державні нагороди за службу в ЗСУ

298 українцям і українкам надали звання Героя України

Під час зустрічі з особовим складом Західного теруправління Нацгвардії 8 липня президент розповів, що від початку повномасштабної війни багато українців проявили максимальну відвагу – майже 50 тисяч воїнів отримали державні нагороди.

298 українців і українок отримали найвище звання Героя України. І ми всі маємо шанувати й пам'ятати цих людей – наших героїв – і зараз, і після нашої перемоги. І наші діти, і наші онуки, і всі покоління українського народу. Дякуємо вам, героям України! Слава Україні!

– заявив глава держави.

Він поіменно назвав понад 270 Героїв України – не всіх, адже імена деяких з них поки що не можна оприлюднювати.

"Про реальні потужні здобутки цих Героїв України ми зможемо розказати лише після нашої перемоги. І обов'язково розповімо", – наголосив президент.

Він підсумував, що значній частині Героїв звання надали посмертно.