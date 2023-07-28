Поскольку за полтора года активных боевых действий большинство украинцев о Мураеве чуть не забыли, 24 Канал напоминает, что это за персонаж, чем опасен и какой вред успел нанести Украине.

Если найдут Предателю Мураеву обещают 15 лет

Что известно о юности Мураева: биография предателя

Евгений Мураев родился 2 декабря 1976 года в райцентре Змиев Харьковской области, в семье представителей советской элиты средней руки. Его отец был профсоюзным деятелем с большими связями, а мать – преподавателем химии в Харьковском институте городского хозяйства (ныне – ХНУМХ имени Бекетова, главный корпус вуза которого был уничтожен российскими ракетами в феврале 2023 года).

Маленький Евгений рос в сытые "застойные" годы и ни в чем себе не отказывал. Не пострадал статус семьи и после развала СССР – лихой отец сменил профсоюзы на бизнес и возглавил одно из харьковских предприятий – строительный завод "Рапид". Успешные родители обеспечили сыну безмятежное детство и статус представителя провинциальной "золотой молодежи".



Мураев с отцом / фото из фейсбука Евгения Мураева

Обратите внимание! Владимир Мураев был директором и владельцем "Рапида" до лета 2022 года, когда завод пришлось переписать на влиятельного бывшего "Слугу народа" Вадима Слюсарева.



Тот вывез завод, являвшийся "кормовой базой" стартовых политических амбиций Евгения Мураева, в Венгрию.

Евгений Мураев закончил с отличием элитный харьковский физико-математический лицей и продолжил обучение на не менее престижном экономическом факультете Харьковского национального университета имени Каразина.

Вуз Мураев также закончил с отличием и стал дипломированным специалистом по "финансам и кредитам". Талантливого молодого специалиста со связями очень уж ждали в бизнесе, который в 90-х находился на стадии формирования правил игры. Мураев их принял и достиг первых самостоятельных бизнес-успехов, как торговец нефтью.

Параллельно с бизнесом Мураев решил попробовать себя в политике. После победы "Оранжевой революции" возник очередной спрос на "новые лица". Молодой бизнесмен этому критерию отвечал, а потому отправился в политику.

Первым успехом стала победа на выборах в Харьковский облсовет в 2006 году. Туда Мураев прошел, как представитель наспех скроенного олигархического проекта "Вече" во главе с ныне подзабытой Инной Богословской. Она также в свое время отметилась как агент влияния России, однако ее деятельность до сих пор не получила оценки со стороны правоохранительных органов.

Удачная женитьба и богатенький тесть

Стоит знать о семье! Взлету Мураева помогла удачная женитьба – он породнился с очень влиятельным политиком-бизнесменом времен Кучмы – Олегом Тарановым, основателем "Украинско-Сибирской инвестиционной корпорации". Таранов сыграл огромную роль в развитии бизнеса и политической карьеры зятя Мураева.



От брака с Валерией Тарановой Мураев имеет двух сыновей (Михаила и Игоря). Пара разорвала отношения в 2017 году. Кроме того, экс-жена Мураева является племянницей Рабиновича.





Евгений Мураев с бывшей супругой Валерией



Ныне Мураев женат на актрисе Екатерине Гордиенко. В 2020 году у супругов родилась дочь, а в следующем году – сын.





Евгений Мураев и Екатерина Гордиенко

В облсовете Мураев получил "лакомую должность" – возглавил комиссию по вопросам ТЭК, энергосбережения и ЖКХ. А впоследствии, уже после победы Януковича на выборах президента, Мураева перебросят в новое правительство – на должность главы родной Змиевской РГА.

Так Мураев превратился в "младорегионала" и одного из эмиссаров "донецких" в Харьковской области.

Любопытно! Не обошлось без бизнес-интересов, семья Мураевых имела тесные связи с семьей ведущего "экономиста" Януковича – Николая Азарова. Тот известен не только своим знанием украинского языка, но и непомерной жадностью в вопросе "отжима" активов. Делал это он не только для "семейства президента", но и для себя.



Мураевы же имели статус неких представителей Азарова на Харьковщине. Впоследствии Евгений Мураев признает, что лично организовал бегство "патрона-кровосиси" из Украины в Россию в дни Революции Достоинства.







Политическая карьера Мураева

Должность главы РГА дала Мураеву необходимый ресурс и стала трамплином для попадания в Верховную Раду. На выборах-2012 Мураев без проблем победил в своем одномандатном округе №181 и стал частью фракции "Партии регионов".

В парламенте Мураев проявил себя как образцовый "регионал" – не сверкал и сидел тихо, голосовал так, как говорили и "колебался только вместе с линией партии". Мураев – один из голосовавших за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Более того, сохранил лояльность к пророссийским силам и после победы Революции Достоинства.

Новая демократическая власть не решилась на люстрацию пророссийских сил, поэтому Мураев без проблем пролез в Верховную Раду 8 созыва, где стал "звездой" новой оппозиции и новым лицом "старых регионалов". Он мгновенно вошел в образ и начал продуцировать немало одиозных и откровенно скандальных заявлений, конечно же, антиукраинских и абсолютно пророссийских.

Так, Евгений Мураев с насколько это возможно серьезным лицом говорил о "вашингтонском обкоме" и "внешнем управлении", "гражданском конфликте" и "дружбе с Россией" и "полезных Минских соглашениях", которые нужно немедленно выполнять, "солдатах НАТО" и " американских спецназовцев, которые освободили Мариуполь". При этом ему за это ничего не было, ведь даже представители власти стали резидентами на его телеканале, став приметой причудливой политической жизни конца 2010-х.

Молодой и талантливый популист быстро стал медийным, в этом ему помог большой действовавший в Украине пул пророссийских СМИ.

Также в это время формируется неожиданный тандем Мураева с другим популистом. народным депутатом Вадимом Рабиновичем (также харьковчанином со связями, в частности, с отцом Мураева). СБУ объявила ему подозрение на следующий день после Мураева – 25 июля 2023 года, таким образом, можно говорить об определенном челлендже предателей, чтобы хоть как-то отвлечься от тайминга.



Рабинович и Мураев / фото из фейсбука Мураева

Тот за 30 лет на рынке информационных спецопераций успел побыть во всех лагерях, но в итоге прибился в группу агентов влияния России. Его телеканал NewsOne стал точкой сбора пророссийских сил. Мураев стал одним из самых ярких голосов, а потом вообще владельцем. Это позволило Мураеву повысить свой авторитет и дало право влиять на формирование информационной картинки.

Мураев и Рабинович совместно начали раскручивать проект "Оппозиционная платформа "За Жизнь". Эта была марионеточная и абсолютно популистская политсила, к тому же – виртуальная. В оффлайне партия прославилась платными митингами с участием пенсионеров и маргинальных бездомных в центре Киева, а Мураев и Рабинович были их главными звездами и спикерами.

Впоследствии пути Рабиновича и Мураева разошлись. Рабинович отдрейфовал в сторону кума Путина Виктора Медведчука (купившего NewsOne и начавшего формировать собственную медийную империю), а Мураев задумал сольный проект. Его очагом стал новый пропагандистский телеканал "Наш" – он был клоном NewsOne с тем отличием, что антиукраинского бреда там было еще больше и он подавался в совершенно концентрированном виде.

Лицами канала "Наш" стали телеведущие Тигран Мартиросян, Макс Назаров и бывшая участница реалити-шоу "Холостяк" Ольга Веремий, но главной звездой был Мураев.

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Телеканал "Наш" Мураев использовал как для личной медийной раскрутки, так и для пропаганды в интересах России. Спонсором "банкета" стал пророссийский олигарх из Харькова Павел Фукс (ныне – под санкциями), также была информация о прямой причастности Николая Азарова к проекту. Возможно, что-нибудь интересное о финансировании из Москвы расскажут следователи СБУ.



"Мураевопад" в Украине был привычным явлением

Ставленник для Украины от Путина после вторжения

За это время Мураев успел раскрутиться сам – был кандидатом в президенты Украины на выборах-2019 и запустить собственную карманную партию "Наши" (запрещена судом летом 2022 года). Он регулярно давал слово врагам Украины и легитимизировал в инфопространстве российскую адженду. Делал это нагло и даже грубо, не отказывал в хамстве и откровенной чернухе.

Остановить эту вакханалию удалось только в начале 2022 года, когда СНБО ввел санкции против канала "Наш" и наконец отключил его из эфира.

В преддверии российского вторжения подтвердился еще один факт антиукраинской деятельности Мураева – в январе 2022 года британская разведка сообщила о плане России по захвату Украины, свержению действующей власти и установлению марионеточной администрации. Ведущее место в этом апофеозе идиотизма отводилось именно Мураеву. Россияне хотели поставить его во главе квази-образования.

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Сам Мураев попытался отшутиться и даже запостил в инстраграме картинку-мем с собой в подобии Джеймса Бонда, впрочем, быстро понял, что надо бежать, что и сделал. Накануне российского вторжения Мураев сбежал из Украины. По другим данным, Мураев покинул Украину только в мае 2022 года, последний раз его видели где-то в районе Вены.

Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), – СБУ срывает покровы.

В июне 2022 года запретили его карманную партию, а в конце ноября силовики провели несколько обысков в офисах Мураева и его соратников.

Потом о Евгении Мураеве не было почти ничего не слышно, пока в июле 2023 года не появилась СБУ и триумфально не сообщила, что наконец-то насобирала на российского агента доказательную базу и готова его судить по всей строгости военного времени (предателю обещают 15 лет ).

Вот только самого Мураева в Украине давно нет. Впрочем, в Украине остается немало его бывших подчиненных – пропагандистов, которые работали на канале "Наш", формировали нужную "картинку" для россиян и засоряли мозги украинцам.

Некоторые из них успели засветиться на марафоне "Единые новости". А некоторые, как Макс Назаров, отделались легким испугом и вернулись к своей работе пророссийского пропагандиста. Тот возобновил деятельность ютуб-канала забаненого мураевского "Наш" и лжет в интернете под новым названием.

Когда Россия ровняла с землей его родной Харьков и убивала простых людей, 25 февраля 2022 года Мураев написал свой последний пост на фейсбуке, где объединил тезисы "я же говорил" и "где вы были 8 лет". С этого времени Евгений Мураев молчит, а 197 тысяч его читателей не знают, о чем он думает сейчас. Похоже, все пошло не по его плану.