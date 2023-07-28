Оскільки за півтора року активних бойових дій більшість українців про Мураєва ледь не забули, 24 Канал нагадує, що це за персонаж, чим небезпечний та яку шкоду встиг нанести Україні.

Якщо знайдуть Зраднику Мураєву обіцяють 15 років

Що відомо про юність Мураєва: біографія зрадника

Євген Мураєв народився 2 грудня 1976 року у райцентрі Зміїв на Харківщині, в родині представників радянської еліти середньої руки. Його батько був профспілковим діячем з великими зв'язками, а мати – викладачем хімії в Харківському інституті міського господарства (нині – ХНУМГ імені Бекетова, головний корпус вишу якого було знищено російськими ракетами у лютому 2023 року).

Маленький Євген ріс у ситі "застойні" роки та ні в чому собі не відмовляв. Не постраждав статус родини й після розвалу СРСР – хвацький батько змінив профспілки на бізнес та очолив одне з харківських підприємств – будівельний завод "Рапід". Успішні батьки забезпечили сину безтурботне дитинство і статус представника провінційної "золотої молоді".



Мураєв з батьком / Фото з фейсбуку Євгена Мураєва

Зверніть увагу! Володимир Мураєв був директором і власником "Рапіду" до літа 2022 року, коли завод довелося переписати на впливового колишнього "Слугу народу" Вадима Слюсарєва.



Той вивіз завод, що був "кормовою базою" стартових політичних амбіцій Євгена Мураєва, до Угорщини.

Євген Мураєв закінчив з відзнакою елітний харківський фізико-математичний ліцей та продовжив навчання на не менш престижному економічному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна.

Виш Мураєв також закінчив з відзнакою та став дипломованим фахівцем із "фінансів та кредитів". Талановитого молодого фахівця зі зв'язками дуже вже чекали в бізнесі, який в 90-х перебував на стадії формування правил гри. Мураєв їх прийняв і досягнув перших самостійних бізнесових успіхів, як торговець нафтою.

Паралельно з бізнесом Мураєв вирішив спробувати себе в політиці. Після перемоги "Помаранчевої революції" виник черговий попит на "нові обличчя". Молодий бізнесмен цьому критерію відповідав, а тому подався в політику.

Першим успіхом стала перемога на виборах до Харківської облради у 2006 році. Туди Мураєв пройшов, як представник поспіхом скроєного олігархічного проєкту "Віче" на чолі з нині підзабутою Інною Богословською. Вона також свого часу відзначилась, як агент впливу Росії, проте, її діяльність досі не отримала оцінки з боку правоохоронних органів.

Вдале одруження та багатенький тесть

Варто знати про сім'ю та родину! Злету Мураєва допомогло вдале одруження – він породичався з дуже впливовим політиком-бізнесменом часів Кучми – Олегом Тарановим, засновником "Українсько-Сибірської інвестиційної корпорації". Таранов зіграв велику роль у розвитку бізнесу і політичної кар'єри зятя Мураєва.



Від шлюбу з Валерією Тарановою Мураєв має двох синів (Михайла та Ігоря). Пара розірвала стосунки у 2017 році. Окрім того, ексдружина Мураєва є племінницею Рабіновича.





Євген Мураєв із колишньою дружиною Валерією



Нині Мураєв одружений на актрисі Катерині Гордієнко. У 2020 році у подружжя народилася донька, а наступного року – син.





Євген Мураєв і Катерина Гордієнко

В облраді Мураєв отримав "ласу" посаду – очолив комісію з питань ПЕК, енергозбереження та ЖКГ. А згодом, вже після перемоги Януковича на виборах президента, Мураєва перекинуть у новий уряд – на посаду очільника рідної Зміївської РДА.

Так Мураєв перетворився на "младорегіонала" та одного з емісарів "донецьких" на Харківщині.

Цікаво! Не обійшлося без бізнесових інтересів, родина Мураєвих мала тісні зв'язки з родиною провідного "економіста" Януковича – Миколи Азарова. Той, відомий не лише своїм знанням української мови, але й непомірною жадібністю в питанні "віджимання" активів. Робив це він не лише для "родини президента", але й для себе.



Мураєви ж мали статус таких собі представників Азарова на Харківщині. Згодом Євген Мураєв визнає, що особисто організував втечу "патрона-кровосіся" з України до Росії у дні Революції Гідності.







Політична кар'єра Мураєва

Посада голови РДА дала Мураєву необхідний ресурс і стала трампліном для потрапляння до Верховної Ради. На виборах-2012 Мураєв без проблем переміг на своєму одномандатному окрузі № 181 та став частиною фракції "Партія регіонів".

У парламенті Мураєв проявив себе, як зразковий "регіонал" – не виблискував і сидів тихо, голосував так, як казали та "коливався лише разом з лінією партії". Мураєв – один з тих, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Ба більше, зберіг лояльність до проросійських сил і після перемоги Революції Гідності.

Нова демократична влада не наважилась на люстрацію проросійських сил, а тому Мураєв без проблем проліз до Верховної Ради 8 скликання, де став "зіркою" нової опозиції та новим обличчям "старих регіоналів". Він миттєво увійшов в образ і почав продукувати чимало одіозних і відверто скандальних заяв, звісно ж, антиукраїнських та абсолютно проросійських.

Так, Євген Мураєв з наскільки це можливо серйозним обличчям говорив про "вашингтонський обком" і "зовнішнє управління", "громадянський конфлікт" і "дружбу з Росією" та "корисні Мінські угоди", які треба негайно виконувати, "солдатів НАТО" й "американських спецпризначенців, які звільнили Маріуполь". При цьому, йому за це нічого не було, адже навіть представники влади стали резидентами на його телеканалі, ставши прикметою химерного політичного життя кінця 2010-х.

Молодий і талановитий популіст швидко став медійним, в цьому йому допоміг великий пул проросійських ЗМІ, що діяли в Україні.

Також в цей час формується несподіваний тандем Мураєва з іншим популістом – народним депутатом Вадимом Рабіновичем (також харків'янином зі зв'язками, зокрема, з батьком Мураєва). СБУ оголосила йому підозру наступного дня після Мураєва – 25 липня 2023 року, таким чином, можна говорити про певний челендж зрадників, щоб хоч якось відволіктись від таймінгу.



Рабінович та Мураєв / Фото з фейсбуку Мураєва

Той за 30 років на ринку інформаційних спецоперацій встиг побути у всіх таборах, але у підсумку прибився до групи агентів впливу Росії. Його телеканал NewsOne став точкою збору проросійських сил. Мураєв став одним із найяскравіших голосів, а згодом взагалі власником. Це дозволило Мураєву підвищити свій авторитет і дало право впливати на формування інформаційної картинки.

Мураєв і Рабінович спільно почали розкручувати проєкт "Опозиційна платформа "За Життя". Це була маріонеткова та абсолютно популістська політсила, до того ж – віртуальна. В офлайні партія прославилась платними мітингами за участю пенсіонерів і геть маргінальних безхатьків у центрі Києва, а Мураєв і Рабінович були їх головними зірками та спікерами.

Згодом шляхи Рабіновича та Мураєва розійшлися. Рабінович віддрейфував у бік кума Путіна Віктора Медведчука (який купив NewsOne і почав формувати власну медійну імперію), а Мураєв задумав сольний проєкт. Його осердям став новий пропагандистський телеканал "Наш" – він був клоном NewsOne з тією відмінністю, що антиукраїнської маячні там було ще більше і вона подавалася у зовсім концентрованому вигляді.

Обличчями каналу "Наш" стали телеведучі Тигран Мартиросян, Макс Назаров та колишня учасниця реаліті-шоу "Холостяк" Ольга Веремій, але головною зіркою був сам Мураєв.

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Телеканал "Наш" Мураєв використовував як для особистої медійної розкрутки, так і для пропаганди в інтересах Росії. Спонсором "банкету" став проросійський олігарх з Харкова Павло Фукс (нині – під санкціями), також була інформація про пряму дотичність Миколи Азарова до проєкту. Можливо, щось цікаве про фінансування з Москви розкажуть слідчі СБУ.



"Мураєвопад" в Україні був звичним явищем

Ставленик для України від Путіна після вторгнення

Протягом цього часу Мураєв встиг розкрутитися сам – був кандидатом в президенти України на виборах-2019 та запустив власну кишенькову партію "Наші" (заборонена судом влітку 2022 року). Він регулярно давав слово ворогам України та легітимізував в інфопросторі російську адженду. Робив це нахабно і навіть грубо, не відмовляв у хамстві та відвертій "чорнусі".

Зупинити цю вакханалію вдалося лише на початку 2022 року, коли РНБО запровадила санкції проти каналу "Наш" і нарешті вимкнула його з ефіру.

Напередодні російського вторгнення підтвердився ще один факт антиукраїнської діяльності Мураєва – у січні 2022 року британська розвідка повідомила про план Росії по захопленню України, поваленню чинної влади та встановленню маріонеткової адміністрації. Чільне місце в цьому апофеозі ідіотизму надавалося саме Мураєву. Росіяни хотіли поставити його на чолі квазі-утворення.

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Сам Мураєв спробував віджартуватись і навіть запостив в інстраграмі картинку-мем з собою в подобі Джеймса Бонда, втім, швидко зрозумів, що треба тікати, що й зробив. Напередодні російського вторгнення Мураєв накивав п'ятами з України. За іншими даними, Мураєв залишив Україну лише в травні 2022 року, востаннє його бачили десь в районі Відня.

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), – СБУ зриває покрови.

У червні 2022 року заборонили його кишенькову партію, а наприкінці листопада силовики провели декілька обшуків в офісах Мураєва та в його соратників.

Потім про Євгена Мураєва не було майже нічого не чутно, аж поки в липні 2023 року не з'явилась СБУ та тріумфально не повідомила, що нарешті назбирала на російського агента доказову базу та готова його судити по всій строгості воєнного часу (зраднику обіцяють аж 15 років).

От тільки самого Мураєва в Україні давно нема. Втім, в Україні залишається чимало його колишніх підлеглих – пропагандистів, що працювали на каналі "Наш", формували потрібну "картинку" для росіян та засмічували мізки українцям.

Деякі з них встигли засвітитися на марафоні "Єдині новини". А деякі, як от Макс Назаров, відбулися попереднім переляком та повернулися до своєї роботи проросійського прпропагандиста. Той відновив діяльність ютуб-каналу забаненого мураєвського "Наш" та бреше в інтернеті під новою назвою.

Коли Росія рівняла із землею його рідний Харків і вбивала простих людей, 25 лютого 2022 року, Мураєв написав свій останній пост у фейсбуці, де об'єднав тези "я ж казав" і "де ви були 8 років". З того часу Євген Мураєв мовчить, а 197 тисяч його читачів не знають, про що він думає зараз. Схоже, все пішло не за його планом.