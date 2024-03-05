Грозит до 15 лет тюрьмы: СБУ завершила расследование в отношении экс-нардепа Мураева

Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева. Он причастен к подрывной деятельности в пользу России.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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В чем подозревают Мураева

Сообщается, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" и YouTube для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине. На своих медиаресурсах он подавал искаженную информацию о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения России.

В частности, в выступлениях и интервью Мураев заявлял, что в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие", пропагандировал идеи, направленные на дискредитацию независимости нашего государства и необходимости выполнения договоренностей с Россией.

Также экс-нардеп убеждал свою аудиторию в ошибочности и нецелесообразности нынешнего внешнего и внутреннего политического курса Украины, ориентированного на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

Указанные публикации и видеозаписи активно "разгонялись" пропагандистами в соцсетях и были доступны неограниченному количеству пользователей.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева СНБО ввел санкции. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.

Мураева обвиняют по двум статьям

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 1 статьи 111 (государственная измена);

часть 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Экс-нардепа – владельца заблокированного пророссийского телеканала – будут судить за государственную измену и информационно-подрывную деятельность. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Напомним, что осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве.

Во время следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

