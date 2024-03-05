Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо народного депутата. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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У чому підозрюють Мураєва

Повідомляється, що Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" та YouTube для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні. На своїх медіаресурсах він подавав викривлену інформацію про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема виступах та інтерв’ю Мураєв заявляв, що в Україні йде "культурна війна та переслідуються інакодумці", пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави та необхідності виконання домовленостей з Росією.

Також екснардеп переконував свою аудиторію у помилковості та недоцільності теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу України, орієнтованого на євроінтеграцію та вступ до НАТО.

Зазначені публікації та відеозаписи активно "розганялися" пропагандистами в соцмережах та були доступними необмеженій кількості користувачів.

У зв'язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва РНБО запровадила санкції. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта.

Мураєва обвинувачують за двома статтями

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 статті 111 (державна зрада);

⁠частина 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Екснардепа – власника заблокованого проросійського телеканалу судитимуть за державну зраду та інформаційно-підривну діяльність. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.



Нагадаємо, що восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві.

Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

