Бывший нардеп, обвиненный в госизмене, получил новое подозрение от СБУ за "подрывную деятельность"

Служба безопасности Украины сообщила о еще одном подозрении Евгению Мураеву. Спецслужбы собрали новые доказательства подрывной пророссийской деятельности экс-депутата.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. О подозрении экс-депутату от пророссийских сил СБУ сообщила в собственных соцсетях.

Что известно о подозрении Мураеву?

Служба безопасности сообщила, что собрала новые доказательства подрывной деятельности политика. После начала полномасштабной войны бывший депутат выехал из Украины и продолжил распространять прокремлевские нарративы.

В интервью называл российскую агрессию против Украины "внутренним гражданским конфликтом".

Распространял фейки о внутренней ситуации в Украине, пытался дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Призывал украинцев сложить оружие.

Оправдывал оккупацию украинской территории.

Также экс-политик активно использовал медиаресурс для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в Украине в интересах страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили Мураеву о подозрении по частям 1 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится об оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Как указали в Офисе Генпрокурора, основанием для подозрения стало интервью на YouTube-канале, обнародованное в январе 2025 года. Во время разговора экс-нардеп заявил, что "его родина - СССР". Также он назвал войну в Украине "гражданской", заявив, якобы воюют граждане одной страны. В этом же интервью он пытался переложить ответственность за начало войны с России на Украину. Экс-политик утверждал, что страну-агрессора якобы "втянули в эту войну". Бывший регионал также распространял кремлевскую пропаганду в собственном Telegram-канале.

Обратите внимание! Евгений Мураев – бывший народный депутат Украины от пророссийских "Партии регионов" (2012 – 2014) и ОПЗЖ (2014 – 2019). В 2018 создал собственную партию "Наши". Мураев выехал из Украины в 2022 году, некоторое время скрывался в Вене. Он находится в розыске за государственную измену и разжигание национальной вражды. В собственных сообщениях он рассказывал, что Украину якобы втянули в войну внешние силы, избегал факта российской агрессии, оккупации территории Украины.

Что известно о госизменниках Украины?

Еще один нардеп, Александр Дубинский, которого подозревают в государственной измене и который находится в СИЗО, продолжал распространять антиукраинские материалы. Правоохранители выяснили, что Дубинский распространял пропагандистские и антиукраинские месседжи во время встреч с адвокатами.