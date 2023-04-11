Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его мнению, большая часть местных элит вообще не воспринимает Пригожина.

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Почему российские элиты боятся Пригожина

По словам Гудкова, российским элитам точно не нравятся поступки Пригожина и его боевиков вроде казни кувалдой и публичных наездов на олигархов или минобороны. Это демонстрирует, что в будущем любой человек с частной армией в России сможет кого угодно убить, посадить или отобрать собственность.

Однако Путин не даст полностью уничтожить Пригожина. Ему выгодно, чтобы группы элит сражались между собой. Это дает немаловажный для него результат.

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При этом Путин не даст окончательно "съесть" Пригожина. Ибо он за войну "всех против всех". Когда разные группы элит сражаются между собой, то друг друга ослабляют. И на их фоне Путин выглядит лидером. Также в таком случае не формируется ни одна серьезная политическая фигура, которая могла бы заменить Путина.

– считает Гудков.

Он уверен, что Пригожин не является претендентом на кресло президента России, ведь у него нет электорального потенциала. Главарь ЧВК "Вагнера" выгоден Путину, чтобы тот кидался на руководство минобороны. Это якобы мешает армейцам укрепиться и попытаться свергнуть российского диктатора.

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