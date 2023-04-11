Об этом 24 Каналу рассказала правозащитница, директор фонда "Русь, которая сидит" Ольга Романова. Она убеждена, что Евгений Пригожин уже не вернет возможностей своей ЧВК "Вагнера", но его могут использовать по-другому.

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Романова рассказала, что ЧВК "Редут" – это достаточно крупная частная кампания, которая уже либо участвует непосредственно в боях, либо готовится к участию. Подобная ситуация и с ЧВК "Патриот".

Частная военная кампания "Газпром нефти" пока уверяет, что она нужна только для охраны трубы, такие же заявления делала и ЧВК компании "Лукойл".

Оппозиционерка рассказала, что у России есть формирования, статус которых до сих пор не ясен. В батальоне "Шторм" министерства обороны воюют уголовники, в батальоне "Урал" – все остальные. Также есть формирование на территории временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Батальон имени Ковпака, туда набирают тюремщиков из Горловки и Донецкого СИЗО.

Что будет делать Пригожин

Очевидно, что принадлежащая Пригожину ЧВК "Вагнера" уже давно не является монополистом в России, более того, понемногу теряет свои возможности.

Романова напомнила, что у Пригожина раньше чуть не отняли его частную военную кампанию. Сделать это пытались офицеры ГРУ, ФСБ.

Сейчас у него тяжелая ситуация, но он направляет силы пока на пиар. Кувалда на похоронах Татарского, высказывания кремлевского идеолога Дугина о том, как Пригожин стал символом нового "русского мира",

– добавила спикер.

Она сообщила, что сейчас поддержка Пригожина невелика в России, хотя он мощно налегает на пиар. К тому же он поругался со многими влиятельными людьми, но до сих пор с ними так и не наладил общения.

"Очень хорошо у него получается его пиар и не факт, что его не используют на каких-то выборах", – отметила Романова.

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