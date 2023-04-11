Про це 24 Каналу розповіла правозахисниця, директорка фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова. Вона переконана, що Євгєній Пригожин вже не поверне можливостей своєї ПВК "Вагнера", але його можуть використати по-іншому.

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Романова розповіла, що ПВК "Редут" – це досить велика приватна кампанія, яка уже або бере участь безпосередньо у боях, або готується до участі. Подібна ситуація із ПВК "Патріот".

Натомість приватна військова кампанія "Газпром нафти" поки що запевняє, що вона потрібна лише для охорони труби, такі ж заяви робила і ПВК компанії "Лукойл".

Опозиціонерка розповіла, що в Росії є формування, статус яких досі не зрозумілий. В батальйоні "Шторм" міністерства оборони воюють кримінальники, в батальйоні "Урал" – всі решта. Також є формування на території тимчасово окупованих частини Донецької та Луганської областей – Батальйон імені Ковпака, туди набирають тюремників із Горлівки та Донецького СІЗО.

Що робитиме Пригожин

Очевидно, що ПВК "Вагнера", яка належить Пригожину уже давно не є монополістом в Росії, ба більше, потроху втрачає свої можливості.

Романова нагадала, що у Пригожина раніше ледь не відібрали його приватну військову кампанію. Зробити це намагалися офіцери ГРУ, ФСБ.

Зараз у нього важка ситуація, але він спрямовує сили поки на піар. Кувалда на похоронах Татарського, висловлювання кремлівського ідеолога Дугіна про те, як Пригожин став символом нового "руского міра",

– додала спікерка.

Вона повідомила, що зараз підтримка Пригожина невелика в Росії, хоча він потужно налягає на піар. До того ж він посварився з багатьма впливовими людьми, але досі з ними так і не налагодив спілкування.

"Дуже гарно в нього виходить його піар і не факт, що його не використають на якихось виборах", – зауважила Романова.

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