Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, церемонія прощання відбулася сьогодні, 8 квітня, у Москві. Вагнерівці, які теж прийшли на похорон, замість класичних вінків принесли покійнику "нагороди", повідомляє 24 Канал.
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Найкращий подарунок на похорон – кувалда
У Москві зійшлося досить багато людей, щоб попрощатися з пропагандистом Максимом Фоміним, який більш відомий під псевдонімом Владлен Татарський. Зокрема, провести в останню путь "героя" прийшов і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який приніс подарунок для загиблого.
Відправити Татарського в останню путь прийшло чимало росіян: дивіться відео
Татарського ховали з усіма почестями – запросили оркестр, правоохоронців і навіть швидку. Біля труни розмістили традиційний посмертний набір для вагнерівців – різні нагороди й медалі. Ба більше, Пригожин приніс у "подарунок" іменну кувалду для Татарського.
Татарського ховали з усіма "почестями": дивіться відео
Це виглядало досить двозначно, оскільки кувалда – особливий "інструмент" для вагнерівців. Як відомо з відкритих джерел, найманці Пригожина нею вбивають зрадників, а Татарського вирішили нею "нагородити". Чи був це якийсь натяк на те, що пропагандист зробив щось не те, чи просто помилка – невідомо.
На кувалді зробили навіть гравіювання: "Владлену Татарському від ПВК "Вагнера". Твоє діло живе".
Пропагандисту Татарському подарували кувалду: дивіться відео
Ліквідація пропагандиста Татарського: що відомо
- 2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух під час "творчого вечора" Владлена Татарського. Як стверджували пропагандисти, вибухівка була захована у статуетці, яку подарували йому напередодні.
- Російські силовики досить швидко знайшли "винного" у вбивстві. МВС звинуватило дівчину Дар’ю Трепову, яка буцімто принесла статуетку у кафе. Правоохоронці навіть оприлюднили відео із "зізнанням" дівчини.
- Пропагандисти заявили, що Трепову буцімто завербували через телеграм. Дівчина на допиті "зізналася", що нібито їй пообіцяли роботу редактора в одному з медіаресурсів України, якщо вона передасть Татарському бюст з вибухівкою.