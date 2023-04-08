Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, церемонія прощання відбулася сьогодні, 8 квітня, у Москві. Вагнерівці, які теж прийшли на похорон, замість класичних вінків принесли покійнику "нагороди", повідомляє 24 Канал.

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Найкращий подарунок на похорон – кувалда

У Москві зійшлося досить багато людей, щоб попрощатися з пропагандистом Максимом Фоміним, який більш відомий під псевдонімом Владлен Татарський. Зокрема, провести в останню путь "героя" прийшов і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який приніс подарунок для загиблого.

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Татарського ховали з усіма почестями – запросили оркестр, правоохоронців і навіть швидку. Біля труни розмістили традиційний посмертний набір для вагнерівців – різні нагороди й медалі. Ба більше, Пригожин приніс у "подарунок" іменну кувалду для Татарського.

Татарського ховали з усіма "почестями": дивіться відео

Це виглядало досить двозначно, оскільки кувалда – особливий "інструмент" для вагнерівців. Як відомо з відкритих джерел, найманці Пригожина нею вбивають зрадників, а Татарського вирішили нею "нагородити". Чи був це якийсь натяк на те, що пропагандист зробив щось не те, чи просто помилка – невідомо.

На кувалді зробили навіть гравіювання: "Владлену Татарському від ПВК "Вагнера". Твоє діло живе".

Пропагандисту Татарському подарували кувалду: дивіться відео

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