Как сообщают пропагандистские российские СМИ, церемония прощания прошла сегодня, 8 апреля, в Москве. Вагнеровцы, тоже пришедшие на похороны, вместо классических венков принесли покойнику "награды", сообщает 24 Канал.

К теме Кто действительно убил пропагандиста Татарского: в ГУР ответили

Лучший подарок на похороны – кувалда

В Москве сошлось достаточно много людей, чтобы попрощаться с пропагандистом Максимом Фоминым, более известным под псевдонимом "Владлен Татарский". В частности, провести в последний путь "героя" пришел и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, принесший подарок для погибшего.

Отправить Татарского в последний путь пришло немало россиян: смотрите видео

Татарского хоронили со всеми почестями – пригласили оркестр, стражей порядка и даже скорую. У гроба разместили традиционный посмертный набор для вагнеровцев – разные награды и медали. Более того, Пригожин принес в "подарок" именную кувалду для Татарского.

Татарского хоронили со всеми "почестями": смотрите видео

Это выглядело достаточно двусмысленно, поскольку кувалда – особый "инструмент" для вагнеровцев. Как известно из открытых источников, наемники Пригожина ею убивают предателей, а Татарского решили "наградить". Был ли это какой-то намек на то, что пропагандист сделал что-то не то или просто ошибка – неизвестно.

На кувалде сделали даже гравировку: "Владлену Татарскому от ЧВК "Вагнера". Твое дело живет".

Пропагандисту Татарскому подарили кувалду: смотрите видео

Ликвидация пропагандиста Татарского: что известно