Водночас, як сказала Трепова, журналістам російського видання, вона не знала про вибухівку.
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Що сказала підозрювана на допиті
Зокрема, дівчина розповіла, що читала українські телеграм-канали і познайомилась з якимось активістом. Їй запропонували перебратися до Києва на позицію редактора в одному з медіаресурсів, але для цього треба було пройти "стажування".
Першим завданням було прийти в книжкову крамницю "Листва" і познайомитися там із пропагандистом Владленом Татарським. Через таксиста у Москві їй передали "таємну річ". За даними ресурсу, таксист і гадки не мав, що робить.
Щодо саморобного вибухового пристрою, то повідомляється, що його також замовили через телеграм, розплатилися, а майстер уже анонімно переправляв у потрібний час, у потрібні руки посередника. Повернувшись до Петербурга, дівчина віддалено отримала нове завдання – зустріч із Татарським на Університетській набережній.
Дівчині придбали авіаквиток Пулково – Узбекистан, пообіцявши, що з Азії її спокійно переправлять в Україну. Про бомбу вона, за її словами, не знала, здогадувалася лише, що це "щось погане". Вона перебувала в безпосередній близькості від упаковки з вибухівкою і вважає, що її "підставили".
Що відомо про ліквідацію Татарського
- 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
- Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві. Окупанти опублікували відео із затриманою Дар'єю Треповою. На кадрах вона визнає, що пронесла в кафе статуетку, яка вибухнула.