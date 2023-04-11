Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. На його думку, значна частина місцевих еліт взагалі не сприймає Пригожина.

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Чому російські еліти бояться Пригожина

За словами Гудкова, російським елітам точно не подобаються вчинки Пригожина та його бойовиків на кшталт страти кувалдою та публічні наїзди на олігархів чи міноборони тощо. Це демонструє, що в майбутньому будь-яка людина з приватною армією в Росії зможе кого завгодно вбити, посадити чи відібрати власність.

Однак Путін не дасть повністю знищити Пригожина. Йому вигідно, щоб групи еліт боролися між собою. Це дає важливий для нього результат.

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При цьому Путін не дасть кінцево "з'їсти" Пригожина. Бо він за війну "усіх проти всіх". Коли різні групи еліт борються між собою, то один одного послабляють. І на їх фоні Путін має вигляд лідера. Також у такому випадку не формується жодна серйозна політична фігура, яка могла б замінити Путіна,

– вважає Гудков.

Він переконаний, що Пригожин не є претендентом на крісло президента Росії, адже в нього немає електорального потенціалу. Ватажок ПВК "Вагнера" вигідний для Путіна, щоб той кидався на керівництво міноборони. Це нібито заважає армійцям зміцнитися та спробувати скинути російського диктатора.

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