Об этом 24 Каналу отметил политолог Алексей Кошель. Он проанализировал основные действия Пригожина сейчас.

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Противостояния не будет

Несмотря на все свои громкие и резкие заявления в сторону Кремля и Минобороны, Пригожин не переходил разрешенные границы, считает Кошель. При этом говорил предводитель вагнеровцев ровно то, что не отрицалось российскими властями. А значит, утверждение Британии о том, что он "бросил вызов Путину" – звучит очень оптимистично.

Во-первых, дождемся 1 июля и посмотрим. Во-вторых, я думаю, что Пригожин все же очень мягко сойдет с этой темы. Никакого противостояния не будет и критики тоже. Его задача – войти в эшелон российской политики. Если проанализировать, то он руководитель не ЧВК, а такой неформальной партии "Вагнер",

– сказал политолог.

Участие в политической гонке дает Пригожину возможность на большие деньги, чем в военных кампаниях. Поэтому у него сейчас этот приоритет.

Алексей Кошель о политических амбициях Пригожина: смотреть видео

Предвыборная кампания в действии

Усиливает политические амбиции Пригожина его прошлое. Главаря вагнеровцев называют бывшим "поваром Путина", поскольку в 90-х он был владельцем нескольких ресторанов.

"Эти рестораны обслуживали фсбшные структуры. Он поднялся с низов бизнеса, где выполнял обслуживающую функцию. Поэтому сейчас он примеряет на себя роль политика", – пояснил политолог.

Для достижения своих политических амбиций Пригожин не сидит на месте, а привлекает потенциальный электорат. В частности, он встречается с местным населением в глубинках. По мнению политолога, сейчас его можно сравнить с Жириновским, которого бывший "повар Путина" абсолютно копирует.

"Его политтехнологи работают неплохо и в России они заняли довольно выгодную нишу, с которой можно стартовать. Но билеты на участие в тамошней политической жизни раздают только в Кремле. Поэтому сейчас Пригожин максимально мобилизует медиаресурсы. А он контролирует ряд, в том числе и фабрика ботов работает не его", – добавил Алексей Кошель.

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