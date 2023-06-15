Об этом 24 Каналу отметил политолог Алексей Кошель. Он проанализировал основные действия Пригожина сейчас.
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Противостояния не будет
Несмотря на все свои громкие и резкие заявления в сторону Кремля и Минобороны, Пригожин не переходил разрешенные границы, считает Кошель. При этом говорил предводитель вагнеровцев ровно то, что не отрицалось российскими властями. А значит, утверждение Британии о том, что он "бросил вызов Путину" – звучит очень оптимистично.
Во-первых, дождемся 1 июля и посмотрим. Во-вторых, я думаю, что Пригожин все же очень мягко сойдет с этой темы. Никакого противостояния не будет и критики тоже. Его задача – войти в эшелон российской политики. Если проанализировать, то он руководитель не ЧВК, а такой неформальной партии "Вагнер",
– сказал политолог.
Участие в политической гонке дает Пригожину возможность на большие деньги, чем в военных кампаниях. Поэтому у него сейчас этот приоритет.
Алексей Кошель о политических амбициях Пригожина: смотреть видео
Предвыборная кампания в действии
Усиливает политические амбиции Пригожина его прошлое. Главаря вагнеровцев называют бывшим "поваром Путина", поскольку в 90-х он был владельцем нескольких ресторанов.
"Эти рестораны обслуживали фсбшные структуры. Он поднялся с низов бизнеса, где выполнял обслуживающую функцию. Поэтому сейчас он примеряет на себя роль политика", – пояснил политолог.
Для достижения своих политических амбиций Пригожин не сидит на месте, а привлекает потенциальный электорат. В частности, он встречается с местным населением в глубинках. По мнению политолога, сейчас его можно сравнить с Жириновским, которого бывший "повар Путина" абсолютно копирует.
"Его политтехнологи работают неплохо и в России они заняли довольно выгодную нишу, с которой можно стартовать. Но билеты на участие в тамошней политической жизни раздают только в Кремле. Поэтому сейчас Пригожин максимально мобилизует медиаресурсы. А он контролирует ряд, в том числе и фабрика ботов работает не его", – добавил Алексей Кошель.
Споры и заявления Пригожина: последние новости
- Шойгу подписал указ, согласно которому все добровольческие отряды должны подписать контракт до 1 июля с российским Минобороны. Пригожин в своем стиле отказался выполнять этот приказ, мол, его ЧВК является самостоятельной, эффективной структурой.
- Политтехнологи считают, что такое решение Шойгу сыграло не в его пользу и демонстрирует слабость, что прекрасно понимает оппонент в виде Пригожина. Сейчас в России намечается новый виток противостояния, где главарь вагенровцев может "сожрать" Шойгу.
- Политические амбиции Пригожина – высокие ставки и тем самым он идет в ва-банк. В случае проигрыша его могут просто ликвидировать.