Про це 24 Каналу зазначив політолог Олексій Кошель. Він проаналізував основні дії Пригожина зараз.

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Протистояння не буде

Попри усі свої гучні і різкі заяви в бік Кремля та Міноборони, Пригожин не переходив дозволені межі, вважає Кошель. При цьому говорив вагнерівський ватажок рівно те, що не заперечувалося російською владою. А отже твердження Британії про те, що він "кинув виклик Путіну" – звучить дуже оптимістично.

По-перше, дочекаємося 1 липня і подивимося. По-друге, я думаю, що Пригожин все ж таки дуже м'яко зійде з цієї теми. Жодного протистояння не буде і критики теж. Його завдання – увійти в ешелон російської політики. Якщо проаналізувати, то він керівник не ПВК, а такої неформальної партії "Вагнер",

– сказав політолог.

Участь у політичних перегонах дає Пригожину можливість на більші гроші, ніж у військових компаніях. Тому він наразі має цей пріоритет.

Олексій Кошель про політичні амбіції Пригожина: дивитись відео

Передвиборча кампанія в дії

Підсилює політичні амбіції Пригожина його минуле. Ватажка вагнерівців називають колишнім "кухарем Путіна", оскільки в 90-х він був власником декількох ресторанів.

"Ці ресторани обслуговували фсбшні структури. Він піднявся з низів бізнесу, де виконував обслуговуючу функцію. Тому зараз він приміряє на себе роль політика", – пояснив політолог.

Для досягнення своїх політичних амбіцій Пригожин не сидить на місці, а здобуває прихильність потенційного електорату. Зокрема, зустрічається з місцевим населенням в глибинках. На думку політолога, зараз його можна порівняти з Жириновським, якого колишній "кухар Путіна" абсолютно копіює.

"Його політтехнологи працюють непогано і в Росії вони зайняли досить вигідну нішу, з якої можна стартувати. Але квитки на участь у тамтешньому політичному житті роздають лише в Кремлі. Тому зараз Пригожин максимально мобілізує медіаресурси. А він контролює низку, в тому числі і фабрика ботів працює не нього", – додав Олексій Кошель.

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