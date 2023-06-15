Про це 24 Каналу зазначив політолог Олексій Кошель. Він проаналізував основні дії Пригожина зараз.
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Протистояння не буде
Попри усі свої гучні і різкі заяви в бік Кремля та Міноборони, Пригожин не переходив дозволені межі, вважає Кошель. При цьому говорив вагнерівський ватажок рівно те, що не заперечувалося російською владою. А отже твердження Британії про те, що він "кинув виклик Путіну" – звучить дуже оптимістично.
По-перше, дочекаємося 1 липня і подивимося. По-друге, я думаю, що Пригожин все ж таки дуже м'яко зійде з цієї теми. Жодного протистояння не буде і критики теж. Його завдання – увійти в ешелон російської політики. Якщо проаналізувати, то він керівник не ПВК, а такої неформальної партії "Вагнер",
– сказав політолог.
Участь у політичних перегонах дає Пригожину можливість на більші гроші, ніж у військових компаніях. Тому він наразі має цей пріоритет.
Олексій Кошель про політичні амбіції Пригожина: дивитись відео
Передвиборча кампанія в дії
Підсилює політичні амбіції Пригожина його минуле. Ватажка вагнерівців називають колишнім "кухарем Путіна", оскільки в 90-х він був власником декількох ресторанів.
"Ці ресторани обслуговували фсбшні структури. Він піднявся з низів бізнесу, де виконував обслуговуючу функцію. Тому зараз він приміряє на себе роль політика", – пояснив політолог.
Для досягнення своїх політичних амбіцій Пригожин не сидить на місці, а здобуває прихильність потенційного електорату. Зокрема, зустрічається з місцевим населенням в глибинках. На думку політолога, зараз його можна порівняти з Жириновським, якого колишній "кухар Путіна" абсолютно копіює.
"Його політтехнологи працюють непогано і в Росії вони зайняли досить вигідну нішу, з якої можна стартувати. Але квитки на участь у тамтешньому політичному житті роздають лише в Кремлі. Тому зараз Пригожин максимально мобілізує медіаресурси. А він контролює низку, в тому числі і фабрика ботів працює не нього", – додав Олексій Кошель.
Суперечки та заяви Пригожина: останні новини
- Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі загони" мають підписати контракт до 1 липня з російським Міноборони. Пригожин у своєму стилі відмовився виконувати цей наказ, мовляв його ПВК є самостійною, ефективною структурою.
- Політтехнологи вважають, що таке рішення Шойгу зіграло не на його користь і демонструє слабкість, що прекрасно розуміє опонент у вигляді Пригожина. Наразі в Росії намічається новий виток протистояння, де ватажок вагенрівців може "зжерти" Шойгу.
- Політичні амбіції Пригожина – високі ставки і цим він йде у ва-банк. В разі програшу його можуть просто ліквідувати.