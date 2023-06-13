Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, этим приказом Шойгу проявил слабость и в перспективе может потерять свой пост.

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Глупый шаг Шойгу

Борьба за влияние на российскую армию между ЧВК "Вагнер" и российским министерством обороны продолжается уже не первый месяц. Сейчас мы наблюдаем новый виток этого противостояния.

Обратите внимание! 11 июня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о подчинении всех добровольческих отрядов своему ведомству. В тот же день этот приказ прокомментировал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, назвав этот приказ нелегитимным.

Шейтельман подчеркнул, что с точки зрения права подписанный Шойгу приказ распространяется исключительно на подразделения, подчиненные Минобороны. Однако ЧВК "Вагнер" подчиняется непосредственно Путину, и поэтому у Пригожина есть все основания проигнорировать требование министра.

Для того чтобы этот приказ распространялся на все подразделения и всех граждан России, его должен был подписать президент. Вероятно, именно такого приказа и хотел добиться Шойгу. А когда ему это не удалось, министр обороны решил поступить самовольно.

На самом деле, подписание этого приказа – глупый шаг со стороны Шойгу. Этим он только продемонстрировал свою слабость, и его соперник это понимает.

– убежден политтехнолог.

Михаил Шейтельман о конфликте между Пригожиным и Шойгу: смотрите видео

Зачем Пригожин пошел против Шойгу

Боевики ЧПК "Вагнер" участвовали в полномасштабном вторжении России с первых дней войны. Летом 2022 года они являлись основной силой, штурмовавшей Попасную. А уже вскоре ЧВК начала принимать в свой состав заключенных и взяла на себя обязательство захватить Бахмут.

В это же время Пригожин начал действовать публично, став полноценной политической фигурой, уверен Шейтельман.

Как и Путин, глава "Вагнера" одержим борьбой за власть. Он не остановится ни перед чем на своем пути. Иначе Пригожин продолжал бы спокойно жить на те миллиарды, которые ему приносила его военная компания, предоставлявшая услуги в Африке.

Важно! Недавно в районе Бахмута произошли столкновения между ЧВК "Вагнер" и регулярными войсками России. В результате этого вагнеровцы взяли в плен подполковника, командовавшего 72 бригадой.

"Борьба за власть в российской армии будет только обостряться. По моему мнению, Пригожин, вероятнее всего, сможет "сожрать" Шойгу. Но сможет ли он справится с другими кадровыми военными – вопрос открытый", – оценил ситуацию Шейтельман.