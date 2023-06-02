Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, как это сыграет в пользу Украины.

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Просчеты = кадровые перестановки

Россия хотела захватить Киев за 3 дня и часть Украины. Впрочем, ее планы с треском провалились, а все остатки боеспособной армии застряли на линии фронта. Таким образом, несколько сотен километров российской границы с Украиной остались неприкрытыми, отметил Свитан. И максимум сил, которые там остались – силовики и Росгвардия, убегающая только от вида танка.

Вот такие просчеты могут привести к кадровым перестановкам. Думаю, могут потерять свои должности и Шойгу, и Герасимов, потому что надо будет на кого-нибудь вешать дохлых собак, или россиян. Их в ближайшее время уберут. Возможно, Мезинцева поднимут до уровня,

– предположил военный эксперт.

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Успехи российских добровольцев

Действия российских добровольцев приводят к тому, что оккупанты вынуждены растянуть свою армию и линию фронта. А также перебрасывать боеспособные части для охраны в районы проведения "операции по освобождению". Роман Свитан предполагает, что в скором времени такая ситуация может быть в Курской, Брянской областях.

"Чем шире география, тем менее гуще войска на фронте. Тем легче нашим войскам переходить к действиям. Россиянам некуда деваться – надо прикрываться, снимать с фронта и перебрасывать. Задача выполнена: как минимум оккупанты распыляют свое внимание. Возможно, в течение недели может быть горячая фаза", – добавил он.

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