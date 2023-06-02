Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он добавил, что РДК колоссально разросся по сравнению с первым заходом на территорию Брянской области.
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Вялая реакция Кремля
Единственная реакция кремлевского диктатора Владимира Путина на масштабный обстрел Шебекина – награждение главы администрации города орденом мужества.
Администрация города Шебекина объявила о семи артиллерийских и других обстрелах в течение 1 июня. В то же время, российское руководство удаляет все комментарии в соцсетях, а белгородские телеканалы закрыли комментарии в YouTube из-за безумного количества панических призывов россиян.
Признание от врага – это лучшее признание,
– подчеркнул Божко.
Любой удар РДК болен для путинской России и становится медийной сенсацией. В то же время российское руководство понимает, что вспоминая и уделяя больше внимания этой ситуации, они повышают успехи добровольцев.
Почему Россия не перебросила профессиональные войска, чтобы противодействовать РДК: смотрите видео
Безумный успех РДК
Политические проекты РДК и легион "Свобода России" несколько умозрительный. Сейчас не нужно ждать появления политических образований, которые могут оперативно руководить демилитаризованной и депутинизированной Россией.
"Российский добровольческий корпус как военное образование серьезно разрастается. Каждая такая акция дает бешеный прирост популярности, ведь значительная часть россиян узнавала о существовании РДК", – глава центра политических студий "Доктрина".
Формирование Российского добровольческого корпуса имеет потенциал военной структуры, которая может перерасти в масштабное явление.
То, что Россия не смогла сразу уничтожить добровольцев – проигрыш для нее. Даже если РДК сейчас отступят из Белгородской области, то понятно, что этот рейд дал им еще больше возможностей для последующих операций.
– отметил Божко.
Охрана границы – это задание не военных, а федеральной службы безопасности России, в которую входит пограничная служба.
Естественно, российское руководство могло бы передислоцировать в Белгородскую и Брянскую область ограниченные подразделения росгвардии. Однако боеспособные и способные вести масштабные боевые действия, подразделения росгвардии воюют в Украине.
По мнению главы центра политических студий "Доктрина", противодействовать спецназовским рейдам мобилизованными полками нереалистично. Формирование, созданное на коленке, не может оперативно вести противодиверсионную борьбу против подготовленных бойцов.
События в Шебекино: коротко об успехах РДК
- Утром 1 июня россияне пожаловались, что якобы "диверстанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков. Пограничники и бойцы вражеского минобороны пытались сдержать их.
- Впоследствии бойцы РДК заявили, что россияне объявили план "Крепость". Он предусматривает особое состояние сотрудников правоохранительных органов. План российских правоохранителей провалился. МВД накрыли "Градами".
- Впоследствии Российский добровольческий комплекс сообщил, что ведет бои уже в пригороде Шебекино. Продвижение РДК и Легиона "Свобода России" продолжается.