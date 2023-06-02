Про це 24 Каналу розповів голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він додав, що РДК колосально розрісся, порівняно з першим заходом на територію Брянської області.

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Млява реакція Кремля

Єдина реакція кремлівського диктатора Владіміра Путіна на масштабний обстріл Шебекіна – нагородження голови адміністрації міста орденом мужності.

Адміністрація міста Шебекіна оголосила про сім артилерійських та інших обстрілів протягом 1 червня. Водночас російське керівництво видаляє всі коментарі у соцмережах, а бєлгородські телеканали закрили коментарі у YouTube через шалену кількість панічних закликів росіян.

Визнання від ворога – це найкраще визнання,

– наголосив Божко.

Будь-який удар РДК болючий для путінської Росії й стає медійною сенсацією. Водночас російське керівництво розуміє, що згадуючи й надаючи більшої уваги цій ситуації, вони підвищують успіхи добровольців.

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Шалений успіх РДК

Політичні проєкти РДК та легіон "Свобода Росії" дещо умоглядні. Зараз не треба чекати на появу політичних утворень, які можуть оперативно керувати демілітаризованою та депутінізованою Росією.

"Російський добровольчий корпус як військове утворення серйозно розростається. Кожна така акція дає шалений приріст популярності, адже значна частина росіян дізнавалася про існування РДК", – голова центру політичних студій "Доктрина".

Формування Російського добровольчого корпусу мають потенціал військової структури, яка може перерости у масштабне явище.

Те, що Росія не змогла відразу знищити добровольців – програш для неї. Навіть якщо РДК зараз відступлять з Бєлгородської області, то зрозуміло, що цей рейд дав їм ще більше можливості для наступних операцій,

– зазначив Божко.

Охорона кордону – це завдання не військових, а федеральної служби безпеки Росії, до якої входить прикордонна служба.

Звісно, російське керівництво могло б передислоковувати у Бєлгородську та Брянську область обмежені підрозділи росгвардії. Проте боєздатні та спроможні вести масштабні бойові дії підрозділи росгвардії воюють в Україні.

На думку голови центру політичних студій "Доктрина", протидіяти спецназівським рейдам мобілізованими полками нереалістично. Формування, створені на колінці, не можуть оперативно вести протидиверсійну боротьбу проти підготовлених бійців.

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