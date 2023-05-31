Кто стоит за Пригожиным: Пионтковский назвал конкретные имена

Евгений Пригожин за последние месяцы снискал себе славу едва ли не главного критика минобороны России. Постепенно он начинает сетовать и на Владимира Путина, хотя пока завуалировано. При таком раскрепощенном поведении Пригожина давно уже могли уничтожить. Однако с этим персонажем в России не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, главарь ЧВК "Вагнера" может стать "главным лицом" будущих революционных процессов в России. Его роль недооценивать не стоит. Скорее всего, Пригожин уже вырвался из-под "крыла" Путина.

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"Он – фронтмен этой операции. Бессмысленно продолжать утверждать, что он работает по заказу Путина. Да, работал, но он перерос заказ. Сейчас он дискредитирует Путина в каждом выступлении", – отметил Андрей Пионтковский.

Кто стоит за Пригожиным

Если бы Пригожин работал сам, то велика вероятность, что его давно ликвидировали. Его поддерживают определенные влиятельные силы. В частности, некоторые люди в высшем политическом руководстве России поняли, что война уже проиграна. Они поняли, что если ничего не менять, то война неизбежно перетечет в революцию.

Эти десятки тысяч военных, которым смогут выжить, побегут с автоматами в столицу и разнесут ту же Рублевку, возьмут на вилы. Эти люди пришли к выводу, что лучше этот процесс сделать управляемым,

– заметил Пионтковский.

Перед политической элитой встал вопрос, как удержать власть и собственность в проигрывающей войне стране. Они и нашли "гениальный вариант" – использовать "повара Путина". Пригожин является лидером масс, которые будут готовы снести власть, когда придет их время.

"Пригожин им подсказывает, что война проиграна, ее нужно завершать организованно. "Возьмут на вилы", но тех, кого сами поделят по списку", – подчеркнул политик.

К слову, большой ошибкой Пионтковский называет восприятие Пригожина как "революционного вождя". Главарь ЧВК "Вагнера" является олигархом, заработавшим деньги, сотрудничая с властями.

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Конкретные имена

Важной и самостоятельной фигурой российский предприниматель Юрий Ковальчук. Пионтковский рассказал, что он является одним из основных идеологов войны в Украине и фактически является автором стратегии ядерного шантажа.

Это человек, на которого Путин смотрит несколько свысока. Думаю, это он теперь пришел к выводу, что "великая идея победы над Западом" провальна. Теперь же нужно спасать то, что есть,

– отметил Пионтковский.

Однако ни Пригожин, ни Ковальчук, при всем своем влиянии на Путина, не могут отдавать прямые приказы силовым структурам.

"В этом сговоре должно быть то, что я называю "глубинным КГБ". Это те силы, которые есть сегодня у ФСБ. Но не Патрушев (Николай – 24 Канал)", – предположил оппозиционер.

Первая задача этого так называемого союза – завладеть армией. Она им нужна для того, чтобы принимать контроль над спецназом ГРУ и сил специальных операций. Пригожин, кстати, уже настаивает на назначении нового министра обороны Михаила Мизинцева.

Элементом этой операции является также перегруппировка в Бахмуте. Евгений Пригожин заявил, что якобы "освободил" город, а теперь выводит вагнеровцев. Он передал позиции регулярным военным, которые, по его же словам, обязательно проиграют.

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