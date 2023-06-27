Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он объяснил подлинную роль вагнеровца в России.

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Пропагандистская работа Пригожина

Пригожин мог выполнять функцию "кнута" по отношению к Шойгу и Герасимову, когда они вместе с Кадыровым проиграли противостояние в Киеве и других областях, считает Пионтковский. Это могло быть выгодно Путину, чтобы показать общественности козлов отпущения. Впрочем, последние несколько месяцев главарь вагнеровцев расширил границы своей критики до разоблачения проворовавшейся российской армии и тезиса "о войне, которая не имеет смысла".

"Пригожин – фронтмен достаточно влиятельной группировки, которую я называю "партией почетной капитуляции" и противопоставляю путинской "партии почетной ничьей". Всем понятно, что Россия проиграла войну в Украине. Осталась война за удержание Путина у власти", – отметил Пионтковский.

Андрей Пионтковский о роли Пригожина: смотреть видео

Под "почетной ничьей" публицист подразумевает контроль Путиным временно оккупированных территорий – это он сможет "продать" своей публике. Но большинство понимает, что ни Украина, ни Запад на это не согласятся.

Они поддерживают идею почетной капитуляции и к этому подводила пропагандистская работа Пригожина. Все свои последние обращения к народу он завершал словами о бездарном руководстве Шойгу и Герасимова, мол так не ведут войну, она проиграна и из Украины надо уходить,

– объяснил он.

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