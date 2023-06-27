Военный эксперт Юрий Федоров отметил, что эта страна является главной альтернативой для пребывания вожака вагнеровцев. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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В России опасно

Другое место, куда может направиться Пригожин, это Африка.

Но в Африку, как он наверняка считает, ему пока рано ехать,

– предположил военный эксперт.

В то же время, пребывание в России может угрожать Пригожину очень тяжелыми последствиями вплоть до его убийства. Поэтому единственный вариант, который он рассматривает, это Беларусь. Ведь она расположена неподалеку от России, а ему наверняка не хочется уезжать куда-то далеко.

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Есть ли угроза Украине

"Есть информация, что в Беларусь будет переброшена часть наемников из ЧВК "Вагнера". И тогда Пригожин может играть немаловажную роль в самой Беларуси. И может угрожать Украине", – заметил он.

При условии, что в Беларуси накопится определенное количество вагнеровцев, он может угрожать Украине вторжением через северную границу. Вряд ли вагнеровцы отправятся в Киев – он хорошо защищен и все пути в столицу перекрыты из Беларуси.

"Но угрожать диверсиями или вторжением на западном направлении – в сторону Луцка, Ровно и т.д. – рассматривается как возможный вариант. Именно по этим причинам Пригожин отправился в Беларусь. Однако неизвестно на длительное время или нет", – подчеркнул Юрий Федоров.

Важно! Белорусский диктатор на фоне последних событий в России объявил, что привел белорусскую армию в полную боевую готовность. Это может быть связано с его страхом мятежа уже в Беларуси. Лукашенко намекнул на возможность этого якобы со стороны "калиновцев" – так он называет белорусский полк имени Кастуся Калиновского в рядах ВСУ. Мол, белорусская оппозиция также готова воплотить сценарий "вооруженного мятежа".

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