Військовий експерт Юрій Федоров зауважив, що ця країна є головною альтернативою для перебування ватажка вагнерівців. Про це він розповів 24 Каналу.

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В Росії небезпечно

Інше місце, куди може прямувати Пригожин, це Африка.

Але в Африку, він напевно вважає, йому поки що зарано їхати,

– припустив військовий експерт.

Водночас перебування в Росії може загрожувати Пригожину дуже тяжкими наслідками аж до його вбивства. Тому єдиний варіант, який бачить він, це Білорусь. Адже вона розташована неподалеку від Росії, а йому напевно не хочеться їхати кудись далеко.

Військовий експерт розповів, навіщо Пригожин відправився до Білорусі: дивіться відео

Чи є загроза Україні

"Є інформація, що до Білорусі буде перекинути частина найманців з ПВК "Вагнера". І тоді Пригожин може грати важливу роль в самій Білорусі. І може загрожувати Україні", – зауважив він.

За умови, якщо в Білорусі накопичиться певна кількість вагнерівців, він може загрожувати Україні вторгненням через північний кордон. Навряд чи вагнерівці вирушать на Київ – він добре захищений і всі шляхи до столиці перекриті з Білорусі.

"Але загрожувати диверсіями або вторгненням на західному напрямку – у бік Луцька, Рівно тощо – розглядається як можливий варіант. Саме через ці причини Пригожин відправився до Білорусі. Однак невідомо на тривалий час чи ні", – підкреслив Юрій Федоров.

Важливо! Білоруський диктатор на тлі останніх подій в Росії оголосив, що привів білоруську армію в повну бойову готовність. Це може бути пов'язано з його страхом заколоту вже в Білорусі. Лукашенко натякнув на можливість цього нібито з боку "калинівців" – так він називає білоруський полк імені Кастуся Калиновського у лавах ЗСУ. Мовляв, білоруська опозиція також готова втілити сценарій "озброєного заколоту".

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