Пригожин создает себе образ конкурента Путина, словно хочет баллотироваться в президенты России, – ISW

Евгений Пригожин может использовать свою медийность, чтобы показать себя возможным претендентом на президентские выборы в России в 2024 году. В частности, 14 марта в своем интервью он сымитировал Путина.

Об этом подробно рассказали аналитики Института изучения войны. Следует заметить, что повторение стиля ведения публичных мер по Путину может быть также очередной порцией насмешек со стороны Пригожина.

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Пригожин мог бросить глаз на пост президента России

Следует заметить, что у финансиста ППК "Вагнера" есть собственное Федеральное агентство новостей. 14 марта Пригожин дал интервью российским журналистам (а точнее, пропагандистам) Russia Today, РИА Новости и Федеральному новостному агентству, конечно же.

Формат разговора был необычен для стиля Пригожина – во время него финансист, казалось, имитировал традиционную съемку президента России Владимира Путина. Специалисты предполагают, что это могло быть как очередной попыткой потролить и пристыдить Путина, так и способом показать, что медийный и известный в обществе Пригожин может заменить действующего президента на выборах 2024 года.

То, что он сидит за столом напротив его аудитории, очень похоже на то, как Путин снимает видеоролики. К слову, такой стиль съемки не присущ для Пригожина, он обычно не использует такой "стерильный формат" и предпочитает грубую и динамическую, а не статическую съемку.

Пригожин обычно предпочитал снимать себя с широкими кадрами на полях сражений или в динамических, но постановочных видео, стремящихся показаться откровенными и грубыми. Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить жесткую идеологию российским бойцам и намекнуть, что Министерство обороны России сознательно лишает группу Вагнера артиллерийских боеприпасов,

– отмечают аналитики.

Владелец ПИК "Вагнера" всячески критикует власть и военное командование. Поведение Пригожина в последнее время, независимо от его подлинных намерений, демонстрирует обществу нарратив, что финансист имеет политические стремления в России в будущем.

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Евгений Пригожин может заменить Владимира Путина

Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что президентское кресло – это единственная должность, которая сейчас может интересовать Пригожина. Выборы в госдуму, которую финансист нескрываемо презирает, не интересуют его.

Кроме того, Шейтельман добавил, что руководителя "вагнеровцев" может заинтересовать и простая возможность быть более-менее легальным миллиардером в какой-нибудь государственной структуре. К примеру, в "Ростесе", производящем оружие.