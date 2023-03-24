Об этом сообщили американские аналитики Института изучения войны. По их наблюдениям, Евгений Пригожин в последнее время смягчил свою риторику к минобороны России.

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Чем обусловлено такое поведение Пригожина

В ISW считают, что основатель ЧВК "Вагнера" боится полностью потерять своих наемников в Бахмуте. Недавно Пригожин выразил обеспокоенность по поводу запланированного контрнаступления ВСУ.

Заявления повара Путина свидетельствуют о непосредственной угрозе русским войскам. Следовательно, Пригожин пытается получить дополнительные поставки и подкрепление от минобороны России, чтобы спасти свои силы в Бахмуте.

Эксперты утверждают, что Пригожин недавно сделал несколько положительных заявлений о миноборонах страны-агрессоры. В частности, владелец ЧВК "Вагнера" неожиданно одобрительно отреагировал на усилия Кремля по вербовке добровольцев.

Пригожин выразил некоторую критику российской военной бюрократии, а именно оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но такая критика перекликается с нынешним нарративом государственной пропаганды.

Аналитики ISW утверждают, что Евгений Пригожин был ярым критиком российского военного командования. Поэтому смягчение его риторики может свидетельствовать о том, что он пытался частично задобрить российское минобороны, чтобы получить поставки и подкрепление сил ЧВК "Вагнера" в Бахмуте.

Смещение акцентов на Африке

Издание Bloomberg недавно сообщило, что Пригожин готовится свернуть операции ЧВК "Вагнера" в Украине после того, как российское руководство сократило ключевые поставки личного состава и боеприпасов.

Войска "Вагнера", несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери, до сих пор не смогли взять свою главную цель – Бахмут. Теперь Пригожин планирует переключить внимание на Африку.

После недель публичных жалоб на то, что оккупантам не снабжают жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что после завершения битвы за Бахмут "Вагнеру" придется "перезагрузиться и сократить свои силы".

В то же время, источники издания указывают, что пока нет никаких признаков того, что Пригожин перебросит войска в Африку. Но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции в Африке, вероятно, привлекут его внимание в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.

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