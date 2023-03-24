Про це повідомили американські аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми спостереженнями, Євген Пригожин останнім часом пом'якшив свою риторику щодо міноборони Росії.

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Чим зумовлена така поведінка Пригожина

В ISW вважають, що засновник ПВК "Вагнера" боїться повністю втратити своїх найманців у Бахмуті. Нещодавно Пригожин висловив стурбованість щодо запланованого контрнаступу ЗСУ.

Заяви кухаря Путіна свідчать про безпосередню загрозу російським військам. А відтак, Пригожин намагається отримати додаткові постачання та підкріплення від міноборони Росії, щоб врятувати свої сили в Бахмуті.

Експерти стверджують, що Пригожин нещодавно зробив кілька позитивних заяв про міноборони країни-агресорки. Зокрема власник ПВК "Вагнера" несподівано схвально відреагував на зусилля Кремля з вербування добровольців.

Водночас Пригожин висловив деяку критику російської військової бюрократії, а саме оборонно-промислового комплексу (ОПК), але така критика перегукується з нинішнім наративом державної пропаганди.

Аналітики ISW стверджують, що Євген Пригожин був затятим критиком російського військового командування. Тому пом'якшення його риторики може свідчити про те, що він намагався частково задобрити російське міноборони, аби отримати постачання та підкріплення для сил ПВК "Вагнера" в Бахмуті.

Зміщення акцентів на Африку

Видання Bloomberg нещодавно повідомило, що Пригожин готується згорнути операції ПВК "Вагнера" в Україні після того, як російське керівництво скоротило ключові поставки особового складу та боєприпасів.

Війська "Вагнера", попри місяці спроб і приголомшливі втрати, досі не змогли взяти свою головну ціль – Бахмут. Тепер Пригожин планує перемкнути увагу на Африку.

Після тижнів публічних скарг на те, що окупантам не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин визнав, що після завершення битви за Бахмут "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої сили".

Водночас джерела видання вказують, що наразі немає жодних ознак того, що Пригожин перекине війська до Африки. Але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції в Африці, ймовірно, привернуть його увагу в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.

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