Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист, видеоблогер Глеб Пьяных. Он отметил, что главарь наемников также пишет о том, что следует "завязывать с госкапитализмом".

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"И что пора делать "нормальным капитализм". В этом Пригожин перекликается с Дерипаской. Тот тоже продвигает эту тему полгода, даже больше", – рассказал он.

Но эта тема достаточно опасна, считает видеоблогер. Ведь всех надо "отодвинуть" – сотрудников ФСБ, силовиков, санэпидемстанции, чиновников, грабивших бизнес и не дающих возможности нормально работать и зарабатывать.

Как ФСБ использует главаря наемников: смотрите видео

Все ради внимания

По поводу завершения так называемой "СВО", Пьяных предполагает, что это некая "приманка", чтобы привлечь внимание к этой статье.

"Эта статья начинается с описания того, что якобы "украинские войска несут ошеломляющие потери под Бахмутом". Что они вроде бы "атакуют-атакуют, теряют по 30 танков ежедневно, кучу народа кладут – и ни толку", – рассказал видеоблогер.

Но это Евгений Пригожин писал о российской армии.

Он это с таким знанием дела пишет. Вот ты просто даже не можешь никак знать в совершенстве, что теряют украинские войска, ведь это противоположная сторона. И у тебя какая-либо информация куцо ограничена,

– рассказал Глеб Пьяных.

К тому же глава ЧВК "Вагнер" подробно расписывает, в частности, об артиллерийском голоде.

"Я читал и думал: "Ого, вот это вот проекция. Зачем?". Это хитрость, которую разгадают какие-то считанные единицы людей", – добавил он.

Стратегическая линия

По его мнению, Евгений Пригожин играет и довольно часто выходит за пределы дозволенного. Безусловно, за ним есть ФСБ.

"Безусловно, оно заинтересовано в том, чтобы там и в этой статье также, как обычно, "мочили" Шойгу, Герасимова, минобороны, военных, все. Там звучит, не помню, такими словами или другими. Но у него через раз", – рассказал он.

И это, по мнению Пьяных, такая стратегическая линия "повара Путина".

Однако, видеоблогер считает, что ФСБ не давала разрешения Пригожину относительно заявления о том, так называемую "СВО" нужно завершать.

Он позволил себе. А сотрудникам ФСБ того и нужно. Если вдруг что-нибудь возникнет, они скажут: "Нет, это Пригожин сам по себе, он без нас. Видите, какую отсебятину несет. Мы бы никогда в жизни ему бы не сказали, что "давай, пиши, что надо завершать эту "СВО",

– подчеркнул он.

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