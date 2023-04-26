Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Він зауважив, що ватажок найманців також пише про те, що варто "зав'язувати з держкапіталізмом".

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"І що настав час робити "нормальним капіталізм". У цьому Пригожин перекликається з Дерипаскою. Той теж просуває цю тему пів року, навіть більше", – розповів він.

Та ця тема досить небезпечна, вважає відеоблогер. Адже всіх треба "відсунути" – співробітників ФСБ, силовиків, санепідемстанції, чиновників, які грабують бізнес і не дають можливості нормально працювати та заробляти.

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Усе заради уваги

Натомість щодо завершення так званої "СВО", П'яних припускає, що це така собі "приманка", аби привернути увагу до цієї статті.

"Ця стаття починається з опису того, що нібито "українські війська зазнають приголомшливих втрат під Бахмутом". Що вони начебто "атакують-атакують, втрачають по 30 танків щодня, купу народу кладуть – і жодного толку", – розказав відеоблогер.

Та це Євгєній Пригожин писав про російську армію.

Він це з таким знанням справи пише. От ти просто навіть не можеш ніяк знати досконало, що втрачають українські війська, адже це протилежна сторона. І в тебе будь-як інформація куцо обмежена,

– розказав Гліб П'яних.

До того ж глава ПВК "Вагнер" детально розписує, зокрема, про артилерійський голод.

"Я читав і думав: "Ого, ось це от проєкція. Для чого?". Це хитрість, яку розгадають якісь лічені одиниці людей", – додав він.

Стратегічна лінія

На його думку, Євгєній Пригожин грає і досить часто виходить за межі дозволеного. Безумовно, за ним є ФСБ.

"Безумовно, воно зацікавлено в тому, аби там і в цій статті також, як зазвичай, "мочили" Шойгу, Герасимова, міноборони, військових, все. Там звучить, не пам'ятаю, такими словами чи іншими. Але в нього через раз", – розказав він.

І це, на думку П'яних, така стратегічна лінія "кухаря Путіна".

Однак, відеоблогер вважає, що ФСБ не давала дозволу Пригожину щодо заяви про те, так звану "СВО" треба завершувати,.

Він собі дозволив. А співробітникам ФСБ того і треба. Якщо раптом щось виникне, вони скажуть: "Ні, це Пригожин сам по собі, він без нас. Бачите, яку відсеб'ятину несе. Ми б ніколи в житті йому б не сказали, що "давай, пиши, що треба завершувати цю "СВО",

– наголосив він.

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