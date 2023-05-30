Эти слова предводителя наемников 24 Каналу прокомментировал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он отметил, что это первый внешнеполитический сигнал, но не от самого Пригожина.
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"А этой ответственной группы этого глубинного КГБ. "Дайте нам добровольно, организованно, без оружия, выйти из оккупированной территории", – заявил Пионтковский.
О чем свидетельствует риторика Пригожина: смотрите видео
Характерная фигура
По мнению российского публициста, глава ЧВК "Вагнер" напоминает ему, в частности, Григория Распутина, писавшего записки Николаю II. В первый раз – когда Пригожин просил Владимира Путина назначить Михаила Мизинцева министром обороны России, вместо Сергея Шойгу.
А во второй раз – когда он эту важную для Запада идею…: "Да мы никогда не думали о ядерном оружии",
– отметил Андрей Пионтковский.
Он добавил, что такие фигуры как Евгений Пригожин характерны для поворотных моментов в российской истории.
Скандальный глава ЧВК "Вагнер"
- Евгений Пригожин отреагировал на атаку дронов по Москве и области. "Повар Путина" начал ругаться на минобороны страны-агрессора. Мол, как они допустили "прилеты" по столице.
- В очередной раз о выводе своих войск из Бахмута главарь наемников заявил 25 мая. Это планируют сделать якобы до 1 июня. Вагнеровцы должны заменить регулярные российские войска. В помощь им Пригожин оставил двух своих наемников.
- Аналитики Института изучения войны считают, что глава ЧВК хочет зарекомендовать себя как российская тоталитарная фигура. Пригожин имеет серьезные политические амбиции и выступает за радикальные политические подходы к войне против Украины.