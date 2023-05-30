Эти слова предводителя наемников 24 Каналу прокомментировал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он отметил, что это первый внешнеполитический сигнал, но не от самого Пригожина.

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"А этой ответственной группы этого глубинного КГБ. "Дайте нам добровольно, организованно, без оружия, выйти из оккупированной территории", – заявил Пионтковский.

О чем свидетельствует риторика Пригожина: смотрите видео

Характерная фигура

По мнению российского публициста, глава ЧВК "Вагнер" напоминает ему, в частности, Григория Распутина, писавшего записки Николаю II. В первый раз – когда Пригожин просил Владимира Путина назначить Михаила Мизинцева министром обороны России, вместо Сергея Шойгу.

А во второй раз – когда он эту важную для Запада идею…: "Да мы никогда не думали о ядерном оружии",

– отметил Андрей Пионтковский.

Он добавил, что такие фигуры как Евгений Пригожин характерны для поворотных моментов в российской истории.

Скандальный глава ЧВК "Вагнер"