Ці слова ватажка найманців 24 Каналу прокоментував російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він зауважив, що це перший зовнішньополітичний сигнал, але не від самого Пригожина.
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"А цієї відповідальної групи цього глибинного КДБ. "Дайте нам добровільно, організовано, без зброї, вийти з окупованої території", – заявив Піонтковський.
Про що свідчить риторика Пригожина: дивіться відео
Характерна постать
На думку російського публіциста, глава ПВК "Вагнер" нагадує йому, зокрема, Григорія Распутіна, який писав записки Миколі ІІ. Уперше – коли Пригожин просив Владіміра Путіна призначити Міхаіла Мізинцева міністром оборони Росії, замість Сєргєя Шойгу.
А вдруге – коли він цю важливу для Заходу ідею….: "Та ми ніколи не думали про ядерну зброю",
– зауважив Андрій Піонтковський.
Він додав, що такі постаті як Євгєній Пригожин характерні для поворотних моментів у російській історії.
Скандальний глава ПВК "Вагнер"
- Євгєній Пригожин відреагував на атаку дронів по Москві та області. "Кухар Путіна" почав лаятися на міноборони країни-агресорки. Мовляв, як вони допустили "прильоти" по столиці.
- Вчергове про вивід своїх військ із Бахмута ватажок найманців заявив 25 травня. Це планують зробити нібито до 1 червня. Вагнерівців мають замінити регулярні російські війська. У допомогу їм Пригожин залишив аж двох своїх найманців.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що глава ПВК хоче зарекомендувати себе як російська тоталітарна фігура. Пригожин має серйозні політичні амбіції та виступає за радикальні політичні підходи до війни проти України.