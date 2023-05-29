Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, очень сомнительно, что Пригожин попытается сейчас совершить переворот.

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Его ЧВК "Вагнера" находится в плачевном состоянии после боев на Бахмутском направлении. Они абсолютно небоеспособны и точно не смогут захватить хоть что-нибудь в России.

В каком состоянии ЧВК "Вагнера"

Как отметил Свитан, вагнеровцам нужно около трех месяцев, чтобы быть в более-менее боеспособном состоянии. Но и в лучшие для себя времена они не показывали больших результатов.

У Пригожина не было большей группировки, чем корпус. Грубо говоря, 10 – 20 тысяч человек. Они целый год шли 30 километров из Попасной в Бахмут. Просто разрушали населённые пункты и брали их. И это делала авиация и артиллерия линейных российских подразделений. Львиную долю делали именно кадровые военные,

– заметил Свитан.

Несмотря на это, вагнеровцы до сих пор не смогли преодолеть сопротивление украинских военных в самом Бахмуте. Известно, что подразделения ВСУ все еще находятся в городе.

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Поэтому, принимая во внимание состояние вагнеровцев и их достижения, достаточно несерьезно говорить, что Пригожин сейчас попытается захватить власть. Это сделать очень сложно. Также в России пребывает огромное количество Росгвардии и других формирований, которые не дадут совершить переворот.

Никуда "Вагнер" не денется. Залижут раны. Им дадут еще один районный центр, но меньше Бахмута. Герасимов и другие военные смотрят на него как на таракана. Они его не видят. А эти все крики Пригожина – обычные медийные понты,

– подчеркнул Свитан.

Последние заявления Пригожина: кратко