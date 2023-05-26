Это в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он сказал, не до конца верит, что вагнеровцев выпустят из Бахмута.

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"Пригожин "постебался" с регулярной российской армии. Здесь его можно даже похвалить. Он прикололся, что оставляет двух своих бойцов в защиту регулярных войск от ВСУ", – иронически прокомментировал Жданов.

Реально ли заявление Пригожина

Пригожин уже заявлял о выводе своих наемников из Бахмута до 10 мая. Поэтому Олег Жданов предположил, что это может быть еще один блеф. Также он не верит, что вагнеровцев действительно выпустят.

"Своим поведением Пригожин рубит ветку, на которой сидит. С одной стороны просит Герасимова дать приказ на замену вагнеровцев на регулярные российские войска, с другой – так их унижает, что его 2 солдата защитят их от ВСУ", – сказал он.

Олег Жданов о выводе вагнеровцев из Бахмута: смотреть видео

Впрочем, по словам Жданова, украинское Минобороны подтвердило смену российских сил под Бахмутом. Он предположил, что, возможно, вагнеровцев заменят ветераны – новая ЧВК, которая создана уже на базе российского МО.

Я думаю, что вагнеровцам дают выйти на основе ротации. Выпускают те подразделения, которые мы сильно потрепали и они потеряли боеспособность, из-за чего Пригожин и начал эту песню "отпустите нас домой". Быстро сфальсифицировал, что взяли Бахмут и им нечего там делать,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что, возможно, вагнеровцев заставят зайти обратно. Или наемникам Пригожина действительно нужно восстановить свою боеспособность, что займет определенное время.

Заявление Пригожина о выходе из Бахмута: основное