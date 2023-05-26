Це у своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він сказав, не до кінця вірить, що вагнерівців випустять з Бахмута.

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"Пригожин "постібався" з регулярної російської армії. Тут його можна навіть похвалити. Він приколовся, що залишає двох своїх бійців на захист регулярних військ від ЗСУ", – іронічно прокоментував Жданов.

Чи реальна заява Пригожина

Пригожин уже заявляв про вивід своїх найманців з Бахмута до 10 травня. Тому Олег Жданов припустив, що це може бути черговий блеф. Так само він не вірить, що вагнерівців дійсно випустять.

"Своєю поведінкою Пригожин рубає гілку, на якій сидить. З одного боку просить Герасимова дати наказ на заміну вагнерівців на регулярні російські війська, з іншого боку – так їх принижує, що його 2 солдати захистять їх від ЗСУ", – сказав він.

Олег Жданов про вивід вагнерівців з Бахмута: дивитись відео

Утім, за словами Жданова, українське Міноборони підтвердило зміну російських сил під Бахмутом. Він припустив, що можливо вагнерівців замінять ветерани – нова ПВК, яка створена вже на базі російського МО.

Я думаю, що вагнерівцям дають вийти на основі ротації. Випускають ті підрозділи, які ми сильно потріпали і вони втратили боєздатність, через що Пригожин і почав цю пісню "відпустіть нас додому". Швидко сфальсифікував, що взяли Бахмут і їм нічого там робити,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що можливо вагнерівців змусять зайти назад. Або найманцям Пригожина і дійсно треба відновити свою боєздатність, що займе певний час.

Заява Пригожина про вихід з Бахмута: основне